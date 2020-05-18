Соцопрос: Зеленского поддерживает треть украинцев

За Зеленского готовы проголосовать 39% украинцев, за Бойко и Порошенко – по 13%. Соперники Зеленского не имели бы шанса в случае досрочных выборов.

Действующий президент Владимир Зеленский сохраняет самый высокий рейтинг среди украинских политиков. По данным опроса социологической группы «Рейтинг», за Зеленского, если бы выборы президент Украины состоялись в ближайшее время, – проголосовали бы 39,3% респондентов (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

13,9% респондентов заявили, что поддержали бы пророссийского политика Юрия Бойко, 13,3% – пятого президента Петра Порошенко, 8,6% – бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, 5,9% – бывшего главу СБУ Игоря Смешко.

Поддержка других кандидатов – ниже 5%. Еще около 8% – не определились.

Результаты соцопроса. Результаты соцопроса. Результаты соцопроса. Пред 1 из 3 След

Парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 34% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За пророссийскую партию «Оппозиционная платформа – За життя» – 15,1%, «Европейскую солидарность» – 14,0%, «Батькивщину» – 9,2%, «Силу и честь» – 4,7% и «Радикальную партию» – 4,0%. Примерно по 3% готовы поддержать «партию Шария», «Украинскую стратегию Гройсмана», «Свободу» и «Голос».

В опросе приняли участие 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews) – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Опрос проводился 12-13 мая. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,8%.