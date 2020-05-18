Возле здания СБУ проходит акция в поддержку Стерненко

Возле СБУ в Киеве началась акция в поддержку одесского активиста Стерненко. В СБУ заявляют, что сегодня вручать подозрение не будут.

Возле здания Главного управления СБУ в Киеве в понедельник началась акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого вызвали для проведения следственных действий, сообщил корреспондент «Левого Берега» с места событий.

Друзья Стерненко и сочувствующие опасаются, что ему могут предъявить подозрение за смертельное ранение человека в мае 2018 года.

В начале апреля генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Стерненко обязательно вручат подозрение или по ст. 115 (умышленное убийство) или ст. 118 (убийство по самозащите) Уголовного кодекса.

Участники акции требуют закрыть дело по ч.5 ст.36 Уголовного кодекса – необходимая самооборона.

«Мы выходим не просто в поддержку Сергея. Мы выходим за право на самозащиту. На месте Сергея может оказаться любой, кто не захочет отдать свою жизнь и здоровье заказному титушке. Это абсурд судить кого-то за то, что человек не дал себя убить», – считают активисты.

К акции в поддержку активиста Сергея Стерненка присоединились бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун и освобожден экс-политузник Владимир Балух, сообщает корреспондент «5 канала» Валерия Павленко с места событий.

В общем присоединилось немало известных личностей. Среди них и телеведущая Янина Соколова, и депутаты фракции «Голос». Также присутствуют участники ОО «Семья Небесной Сотни». Впрочем, правоохранителей до сих пор больше, чем активистов.

Тем временем пресс-служба СБУ заявила, что Стерненка вызвали для проведения «отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении».

«Активизация вокруг этого дела в информационном поле является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование. Которое, к сожалению, не вернет к жизни убитого раньше человека», – сказано в сообщении СБУ.

Напомним, вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер.

В своем интервью «Левому Берегу» два года назад Стерненко говорил, что он выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал – у него была серьезная рана на животе.