Украина передала Грузии задержанного лидера ИГИЛ

Украина экстрадировала в Грузию задержанного в прошлом году лидера ИГИЛ Цезаря Тохосашвили. Задержанный лидер ИГИЛ обвиняется Грузии в терроризме.

Украина экстрадировала в Грузию одного из ключевых руководителей террористической группировки «Исламское государство» Цезаря Тохосашвили, разыскиваемого по линии Интерпола, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«В Тбилисский международный аэропорт был экстрадирован из Украины гражданин Грузии Цезарь Тохосашвили (он же Аль Бара Шишани), который обвиняется в терроризме и был объявлен в розыск по «красному циркуляру» Интерпола», – говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины задержала Тохосашвили в Киеве 12 ноября 2019 года.

По информации СГБ, в 2015 году Тохосашвили отправился в Сирию и стал участвовать в боях против правительственных сил. Тогда же он вступил в ряды террористической группировки. Установлено, что Тохосашвили был тесно связан с влиятельными лидерами ИГИЛ, которые также являются уроженцами Грузии – Тарханом Батирашвили, известным как Абу Умар аш-Шишани, а также международным террористом Ахмедом Чатаевым.

Тбилисский городской суд 6 ноября 2019 года заочно приговорил Тохосашвили к тюремному заключению. В настоящее время он находится под экстрадиционным арестом в Украине.

В отношении Тохосашвили возбуждено уголовное дело по статье 327 УК Грузии (членство и участие в террористической организации). Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

Согласно информации Общинного радио Панкиси «Way», Цезарь Тохосашвили – уроженец села Омало Ахметского муниципалитета. В августе 2018 года в СМИ распространилась информация о его смерти.

Утверждалось, что вместе со своей женой и детьми он погиб при бомбежке. Тогда семья Тохосашвили в течение двух дней получала соболезнования от односельчан, в их доме проходила панихида.

Спустя некоторое время Тохосашвили вышел на связь с находящимися в Грузии родственниками, сообщив, что он жив.