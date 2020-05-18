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Украина подает меморандум против России в суд ООН

Заместитель главы МИД Евгений Енин.

Украина готова подать меморандум в Арбитражный трибунал по делу захвата кораблей Россией. Сроки подачи документа – 24 мая.

Министерство иностранных дел Украины находится на финальной стадии согласования меморандума по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в интервью «Радио Свобода».

«Это не просто текст, это доказательства, это свидетельство наших моряков, это результаты определенных экспертиз, которые ложатся в основу наших исковых требований, это гарантии прекращения уголовного преследования в отношении наших моряков, которых российская сторона не имела права привлекать к уголовной ответственности, безусловно, это вопрос компенсации, как материальной, так и морального характера», – заявил Енин.

При этом он не указал конкретной суммы компенсации, которую требует Украины.

Сроки подачи Украиной соответствующего меморандума были установлены в конце ноября 2019 года. Согласно расписанию, МИД должен подать документ до 24 мая. По словам Евгения Енина, Украина успевает это сделать.

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Арбитражный суд сформирован в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Ранее в МИД Украины заявили, что украинская сторона прилагает усилия для установления арбитражным судом нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву при захвате и удержании украинских военных судов «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», а также 24 членов их экипажей.

Моряков и корабли Украине вернули осенью 2019 года.

Источник Радио Свобода

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