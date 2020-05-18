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СБУ опубликовала документы КГБ о репрессиях

Опубликованный документ по расстрелу украинского режиссера Леся Курбаса.

СБУ обнародовала документы КГБ о представителях «Расстрелянного возрождения». 17 мая Украина чтит память жертв тоталитарной советской идеологии.

Служба безопасности Украины обнародовала документы о судьбах репрессированных украинцев во времена СССР. Документы обнародованы 17 мая, когда Украина чтит память жертв тоталитарной советской идеологии. Речь идет о судьбе «Расстрелянного возрождения», сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

«Жертвами террора 1937-38 годов стали более 260 тыс. украинцев. Большинство из них были расстреляны. А их семьям сообщали о смерти от инфарктов и сердечных приступов», – говорится в сообщении.

«Была даже отдельная директива – с родственниками расстрелянных говорить устно, а дату смерти в справках ставить произвольно в пределах 10 лет после ареста. Сегодня документы из архивов КГБ доступны онлайн. Коллекция о судьбах «расстрелянного возрождения» показывает, как скрывалась правда», – подчеркивается в сообщении.

СБУ приводит пример расстрела украинского режиссера Леся Курбаса.

Опубликованный документ по расстрелу украинского режиссера Леся Курбаса.

«Точная дата его расстрела – 3 ноября 1937 года. Хотя по документам он якобы погиб в лагерях в 1942-м. И через 19 лет после реальной смерти Курбаса в архивах КГБ Архангельской области появится вывод: отменить расстрел за отсутствия состава преступления», – говорится в сообщении.

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Жертвами терору 1937-38 років стали понад 260 тисяч українців. Більшість із них були розстріляні. А їхнім родинам…

Geplaatst door Служба безпеки України op Zondag 17 mei 2020

«Расстрелянное возрождение» – это духовно-культурное и литературно-художественное поколения 1920-х годов в Украине, которое дало высокохудожественные произведения в области литературы, философии, живописи, музыки, театра и которое было уничтожено сталинским режимом.

К поколению «Расстрелянного возрождения» относятся основатель нового украинского театра Лесь Курбас; один из самых талантливых украинских прозаиков Валерьян Пидмогильный; Николай Кулиш – драматург, общественный и образовательный деятель, редактор; Николай Зеров – лидер «неоклассиков», чрезвычайно тонкий ученый, поэт, переводчик западноевропейской и античной литературы; Матвей Яворский – историк, политический деятель, академик ВУАН; Владимир Чеховский – украинский политик, общественный деятель, премьер-министр УНР, один из основателей УАПЦ и многие другие.

Источник СБУ

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