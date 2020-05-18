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Фоторепортер из США опровергает фейки об Украине

Дженнифер Туэр Блатти.

Фоторепортер из США опровергла фейк «ЛНР» о ее изнасиловании украинскими военными. Она признала необходимость блокировки российских сайтов.

СМИ террористической группировки «Луганская народная республика» распространили фейк о том, что якобы украинские военные у Станицы Луганской изнасиловали фотографа американского информагентства «Polaris» Дженнифер Туэр Блатти. Фоторепортер опровергла такие сообщения на своей странице в Facebook.

«Эта информация – полная чушь. Если говорить словами президента США, это фейковые новости. Я не была в зоне боевых действий на Донбассе в течение месяцев. А все украинские солдаты, с которыми я работала, – звездные солдаты», – написала Блатти.

Дженнифер Туэр Блатти.

Также фоторепортер признала необходимость блокировать пропагандистские российские сайты. Блатти привела примеры ссылок на фейковые сообщение в интернете по этому поводу.

«Мне сказали, что лишь немногие из этих ссылок можно открыть в Украине, поскольку российские СМИ в Украине заблокированы с 2014 года. Я могу понять, почему», – подчеркнула американка.

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There is widespread news being published / I believe out of Ukraine’s occupied territories – that I was raped by…

Geplaatst door J.T. Blatty op Zaterdag 16 mei 2020

Она указала, что источником информации является так называемая «народная милиция «ЛНР».

Источник POLITua

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