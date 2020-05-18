Зеленского просят остановить уничтожение ОПК Украины

Руководство «Укроборонпрома» уничтожает ОПК Украины. «Антонов» предупреждает, что судьбу ОПК страны будут решать 5-7 физических лиц с «Укроборонпрома».

Представители государственного предприятия «Антонов», входящая в ГК «Укроборонпром», обратились с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уделить личное внимание проблемам, которые являются критическими для стабильной работы предприятия, говорится в письме, которой подписано руководителями структурных и профсоюзных объединений концерна, опубликованного агентством «Defense Express».

«В последнее время складывается ситуация, которую мы считаем угрожающей для дальнейшего существования предприятия и отрасли в целом», – говорится в письме.

В письме, среди прочего, выражается озабоченность по поводу подходов концерна «Укроборонпром» к формированию концепций по реформе оборонно-промышленной отрасли страны в целом и ГП «Антонов», в частности.

«С бешеной скоростью разрабатываются проекты трансформации концерна и предприятий, против которых выступают предприятия-участники», – подчеркивается в письме.

Текст письма. Текст письма. Текст письма. Текст письма. Текст письма. Текст письма. Пред 1 из 6 След

«Такие предложения не соответствуют действующему законодательству, ведь они направлены на потерю контроля со стороны, как президента страны, так и Кабмина над оборонно-промышленным комплексом, который является составной частью сектора безопасности и обороны страны, согласно Закону Украины «О национальной безопасности Украины», – отмечается в письме.

В предложениях по трансформации не нашлось места и для центрального органа исполнительной власти – Кабинета министров Украины, – обеспечивающий формирование и реализует государственную военно-промышленную политику, образование которого прямо предусмотрено Законом Украины «О национальной безопасности Украины».

Функции Кабмина по управлению объектами государственной собственности ограничиваются утверждением устава новой структуры и назначением в ее наблюдательного совета членов, не соответствует базовому Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности».

А самым Наблюдательным советам, а точнее – их членам предлагается предоставить почти неограниченные права по распоряжению имуществом предприятий ОПК, в том числе, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Ни одна ответственность за их действия не предвидится.

«Судьбу ОПК страны будут решать не государственные органы, а 5-7 физических лиц, часть которых может вообще быть не гражданами страны», – подчеркивают в письме.

На первом этапе трансформации предполагается почти бесконтрольное вмешательство ГК «Укроборонпром» в хозяйственную деятельность предприятий ОПК, вообще не согласуется с базовыми принципами предпринимательства, закрепленными в Хозяйственном кодексе Украины.

Так, ГК «Укроборонпром» планирует получить право изымать у предприятий любое имущество и передавать его другим предприятиям по своему усмотрению, удалять интеллектуальную собственность, имеет особое значение для разработчиков высокотехнологичной продукции, изменять исполнителей во внешнеэкономических контрактах, и контрактах с государственного заказа, решать вопрос о приватизации предприятий ОПК.

При этом все это планируется осуществлять без разработки любых технико-экономических обоснований, расчетов рисков таких преобразований и разработки мероприятий по их минимизации.

На наш взгляд, все это непременно приведет к потере контроля со стороны государства за ОПК, его разрушения, банкротства предприятий и росту социальной напряженности в стране.

«Одним не давала покоя территория предприятия (с мощными инженерными коммуникациями), на которой мечтали построить торговые центры, другим – авиакомпания предприятия. Мы защищались и защитили предприятие. Поэтому заслуживаем того, чтобы мнение администрации и трудового коллектива слышали и учитывали», – отмечают в письме.

Специалистами нашего предприятия неоднократно подавались предложения и законопроекты относительно корпоратизации ГП «Антонов», которые учитывают специфику в деятельности предприятия и позволят сохранить и развивать потенциал предприятия.

Но все они проигнорированы концерном, а руководителям предприятия запрещено приказом концерна непосредственно обращаться к руководству государства и органов государственной власти.