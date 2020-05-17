В Украине более 18 тысяч зараженных коронавирусом

Количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч человек. За сутки вирус подтвердили у 433 человек, смертность составила – 17 человек.

В Украине 16 мая коронавирус обнаружили у 433 человек, таким образом количество инфицированных в Украине увеличилось до 18 291, сообщили в Центре общественного здоровья.

За последние сутки выздоровели 210 пациентов (всего 5116), 17 человек умерли (всего 514).

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве – 59, Киевской области – 54, Львовской – 50 и Черновицкой – 47. Ни одного нового случая не подтвердили в Херсонской и Луганской областях.

Статистика по регионам:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

• Винницкая область – 715 (385 выздоровели);

• Волынская область – 615 (150 выздоровели);

• Днепропетровская область – 837 (95 выздоровели);

• Донецкая область – 130 (35 выздоровели);

• Житомирская область – 546 (140 выздоровели);

• Закарпатская область – 885 (166 выздоровели);

• Запорожская область – 378 (181 выздоровел);

• Ивано-Франковская область – 1210 (513 выздоровели);

• Киев – 2280 (224 выздоровели);

• Киевская область – 1197 (208 выздоровели);

• Кировоградская область – 443 (319 выздоровели);

• Луганская область – 42 (22 выздоровели);

• Львовская область – 1019 (197 выздоровели);

• Николаевская область – 238 (82 выздоровели);

• Одесская область – 746 (59 выздоровели);

• Полтавская область – 264 (184 выздоровели);

• Ровенская область – 1126 (347 выздоровели);

• Сумская область – 162 (89 выздоровели);

• Тернопольская область – 1078 (578 выздоровели);

• Харьковская область – 786 (119 выздоровели);

• Херсонская область – 167 (117 выздоровели);

• Хмельницкая область – 253 (65 выздоровели);

• Черкасская область – 372 (206 выздоровели);

• Черновицкая область – 2694 (608 выздоровели);

• Черниговская область -108 (27 выздоровели).

Напомним, 15 мая коронавирус подтвердили у 528 украинцев, выздоровели 433 пациента, умер – 21.