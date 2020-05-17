Игровой клуб самоубийц: «Синий кит» приплыл в Украину

В Польше задержали украинца, который привлекал подростков к игре «Синий кит». Он действовал через закрытую группу в соцсети «ВКонтакте».

В Польше задержали гражданина Украины, который организовал в соцсети смертельно опасную игру для подростков, сообщает польский телеканал «TVP3».

В городе Познань полиция задержала 24-летнего украинца, которого обвиняют в попытке организовать смертельно опасную игру для подростков, известную как «Синий кит».

Общаться с игроками и раздавать им опасные задания мужчина планировал через социальную сеть «ВКонтакте». Украинец создал закрытую группу в социальной сети, куда активно привлекались участники.

К тому моменту, когда деятельностью обновленного «Синего кита» заинтересовалась полиция, некоторые участники уже дошли до стадии нанесения себе увечий.

В одной из девушек украинского происхождения, которая присоединилась к игре, были обнаружены характерные следы на теле, свидетельствующие о выполнении задач куратора.

Мужчине инкриминируют подстрекательство несовершеннолетних к опасным занятий и самоубийствам. Полиция будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.