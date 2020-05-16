Сделан прогноз на перспективы ЕС после коронавируса

Европейский экс-дипломат Стулик сделал неожиданный прогноз насчет того, что выживет ли Евросоюз после пандемии коронавируса.

Пандемия только подчеркнет стоимость европейских ценностей, а не обесценит их, несмотря на временное закрытие границ. Такое мнение в интервью «BitukMedia» выразил европейский дипломат Давид Стулик, который был представителем посольства ЕС в Киеве 12 лет (с 2007 по 2019 год).

«Сегодня люди даже больше чувствуют важность ценностей как отдельных стран, так и Европейского Союза. Когда здесь закрылись границы и появились определенные ограничения со стороны власти, многие начали говорить детям: «Видите, так было при коммунистах, когда были закрыты границы и мы не могли делать то, что хотели», – заявил дипломат.

«Благодаря этому люди начали еще больше замечать ценности. Например, свободы передвижения», – отмечает дипломат.

Стулик считает, что хотя сначала ситуация с коронавирусом ударила по Европейскому Союзу, поскольку он был не готов к такому вызову, сейчас все идет на лад.

«Когда началось хаотическое закрытия границ, многие розочаровались в самой идеи Европейского Союза. Европейская Комиссия (ЕК) впервые в истории столкнулась с такой ситуацией», – отмечает Стулик.

«Особенно на юге Европы многие перестали доверять ЕС. И в это время два государства, Россия и Китай начали подкармливать недоверие к ЕС, показывая свою готовность оказать помощь», – добавил он.

Но, по его словам, оказалось, что Китай не оказывал помощь, а продавал маски, а Российская помощь Италии или США вообще не была настоящей помощью.

Дипломат отмечает, что со временем Европейская Комиссия перехватила инициативу, начала выполнять много важной работы.

«Следует понимать, что ЕС не имел и не имеет компетенции в сфере охраны здоровья граждан – это вопросы национальных государств. Сейчас же идут разговоры, как некоторые вещи перенести на европейский уровень», – подчеркнул Стулик.

«Потому что мы понимаем, что одна страна в отдельности не может сама справиться с современными вызовами, и нужен обмен информацией, координация действий», – добавил он.

По мнению дипломата, в начале каждая страна-член думала только о себе, но сейчас Европа снова начала действовать совместно.

«Например, Европейскому союзу дешевле покупать индивидуальные средства безопасности для своих членов, чем каждой стране в отдельности. Кроме того, ЕК выделила деньги на европейскую разработку вакцин. Ведь отдельная страна не может сама разработать эту вакцину, поэтому лучше это сделать вместе».