Представители ОРДЛО в Минске оказались гражданами РФ

Россия пригласила в ТКГ представителей ОРДЛО с российским гражданством. Представителями ОРДЛО на переговорах являются Дейнего и Никонорова.

Россия «пригласила» на состоявшееся 14 мая заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе так называемых представителей оккупированных районов Донецкой области Владислава Дейнего и Луганской области Наталью Никонорову. Эти люди имеют российское гражданство, сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает агентство «РБК-Украина».

Резников отметил, что заседание контактной группы началось в 13:00, около 15:00-16:00 к сторонам ТКГ (Украина, Россия и ОБСЕ), подключили «приглашенных» от ОРЛО (Дейнего) и ОРДО (Никонорова).

В течение переговоров с 13:00 до 15:00, по словам Резникова, украинская сторона сообщила делегации России о том, что Украине известно, что так называемые приглашенные от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, являются гражданами России.

Украинская сторона предъявила копии заграничного и внутреннего российского паспорта Дейнего, фотокопии которых опубликованы изданием «РБК-Украина».

Внутренний российский паспорт Дейнего. Российский загранпаспорт Дейнего, старого образца. Пред 1 из 2 След

4 мая стало известно о предложении Ермака включить в украинскую делегацию в ТКГ представителей Кабмина не ниже замминистра, а также народных депутатов. По словам Ермака, это нужно для того, что дать «импульс» переговорам в Минске.

12 мая сообщалось, что Украина решила расширить свое представительство в ТКГ, делегировав туда вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, заместителей министров (в частности, замминистра обороны) и народных депутатов.

Вчера состоялось заседание ТКГ, на котором Офис Зеленского выдвинул условия для выборов в Донбассе.