Названа стоимость эвакуации украинцев с Бали

Власти Украины готовят самолет для эвакуации застрявших из-за коронавируса на Бали граждан. Названа стоимость билета на самолет для эвакуируемых.

Власти Украины готовят эвакуацию граждан застрявших на Бали из-за пандемии коронавируса. Стоимость билета на самолет для эвакуируемых превышает $1000, сообщила на своей странице в Facebook проживающая на Бали режиссер Оксана Бабич.

«Через четыре дня эвакуационный самолет прилетит за украинцами на Бали! Цена вопроса – $1050!», – пишет Бабич.

При этом отмечается, что Россия выполнила аналогичную эвакуацию своих граждан с Бали за более чем в два раза меньшую стоимость билета.

«Русских забрали на Москву пару дней назад за $400», – подчеркнула Бабич.

Бабич так же отметила, что своим постом ни на что не намекает, а просто предоставляет информацию об стоимости эвакуации.

Этот пост не содержит никаких намеков 😉 Если вам кажется, что я на что-то намекаю – то вам только кажется… Geplaatst door Oksana Babych op Vrijdag 15 mei 2020

Отметим, что украинцы, застрявшие на Бали из-за пандемии коронавируса, жаловались на невозможность вернуться на родину. Сообщалось, что у людей уже заканчиваются средства на питание и оплату проживания в условиях действующего на курортном острове жесткого карантина.

При этому пострадавших были возвратные билеты, они могли вернуться и пройти обсервацию, сдать анализ на коронавирус, но теперь не знают, что делать.