У Зеленского игнорируют советы западных партнеров

В Европе заметили, что украинская власть меньше прислушивается к советам европейских друзей. В ЕС расценивают этот факт, как очень тревожный показатель.

Сейчас украинская власть меньше прислушивается к советам европейских друзей. Это настораживает, ведь Украине будет тяжело противостоять России без ЕС. Такое мнение в интервью «BitukMedia» выразил европейский дипломат Давид Стулик, который был представителем посольства ЕС в Киеве 12 лет (с 2007 по 2019 год).

«Определенные надежды ЕС на новую власть и новую команду – что она станет быстрым двигателем реформ, которые будут приближать Украину к европейским стандартам – сначала оправдывались», – рассказал дипломат.

«Это было при правительстве Алексея Гончарука, было заметно с работы Верховной Рады. То есть со всеми негативными моментами, но активность вселяла надежду», – добавил Стулик.

Между тем сейчас, как подчеркнул Стулик, «мы наблюдаем (с начала года и это не связано с пандемией коронавируса), что украинская власть меньше прислушивается к советам европейских друзей, больше думает о том, что Украине не следует слушать советов кого-то извне».

«А это большая ошибка», – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что ЕС стратегически заинтересован в успехе Украины – ведь «это инвестиция ЕС».

«Кажется, что у нынешней украинской власти существует непонимание всех советов и программ, которые ЕС финансирует и внедряет в Украине. Есть непонимание значения Соглашения об ассоциации. К ЕС такое отношение, будто к кому-то старшему, который учит нас, как жить. Этого раньше не было», – говорит Стулик.

Он подчеркнул, что Украине без ЕС «будет трудно выжить», а «ЕС как-то проживет».

«Нужно понимать связи и важность ЕС и НАТО. В Украине было Бюро оборонных проектов, которое сотрудничало с НАТО, – сейчас оно ликвидировано», – отметил Стулик.

«Было Бюро европейской интеграции, где есть много вакансий. Они перестали быть двигателем изменений, и это немного настораживает. Украине будет тяжело противостоять России без ЕС», – резюмировал дипломат.