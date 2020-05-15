Зеленский снял санкции с внучки Муссолини

Президент Украины своим указом исключил из санкционного списка внучку Муссолини. Она попала под санкции, как наблюдатель на «выборах» в ОРДЛО.

Президент Владимир Зеленский своим указом утвердил решение СНБО об исключении из санкционного списка Украины внучки итальянского диктатора времен Второй мировой войны Бенито Муссолини – Алессандры, говорится в указе №184/2020 президента Украины

Алессандра Муссолини попала под украинские санкции в марте 2019 года, поскольку была иностранным наблюдателем на так называемых «выборах» в ОРДЛО.

Относительно нее действовали следующие ограничения: блокировка активов, запрет вывода капиталов из Украины, запрет въезда в Украину.

Этим же указом Зеленский продлил запрет на российские социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», а также исключил из санкционного списка бизнесмена российского происхождения Алексея Федорычева, которого разыскивает НАБУ.