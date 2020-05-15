Украине спрогнозировали миллиардные потери экономики

Эксперты предупреждают, что денежные переводы украинцев из Польши могут упасть на 30% от общего объема, а это – $4 миллиарда потерь для экономики.

Сокращение денежных переводов из Польши в Украину из-за последствий пандемии может достичь 30%, что грозит потерей около 4 миллиардов долларов валютных поступлений в 2020 году. Такую оценку озвучил на вебинаре «Миграция и переводы заробитчан – влияние пандемии COVID-19» главный экономист Польской федерации предпринимателей Лукаш Козловски, передает агентство «ZN,UA».

По оценкам польских экономистов примерно 12% украинских заробитчан оставили Польшу во время карантина, однако, учитывая сезонных работников, которых плохо учитывает официальная статистика, это количество должно быть выше.

При этом агросектор ни был лидером по привлечению украинских работников. Больше всего украинских мигрантов работают в промышленном секторе, строительстве, транспорте и поддерживающих сервисах и имеют постоянное трудоустройство.

Промышленность и строительство показывают относительную стабильность по количеству украинских работников.

Если уровень безработицы превысит 10%, то украинцам будет трудно трудоустроиться в Польше на постоянную (а не сезонную) работу.

В результате, по оценке Козловски сокращение денежных переводов из Польши в Украину из-за последствий пандемии может достичь 30%.

Польша принимает до 2 млн украинских заробитчан в год. Это основная группа украинских работников за границей, сформировавшая 12.9 млрд долл переводов в 2019 году.

Как отмечают польские эксперты, Польша является более открытой для сезонных и циклических работников, и пока не готова активно предоставлять разрешения на постоянное жительство.

Кроме того, в январе-марте 2020 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины снизился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что по сравнению с 4-м кварталом 2019 года ВВП снизился на 0,8% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП в январе-марте в 1,2% по сравнению с ростом в 2,9% за аналогичный период 2019 года.

Напомним, в октябре-декабре 2019 года реальный ВВП повысился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до 1 114,902 млрд гривен (в фактических ценах). В 2019 году реальный ВВП повысился на 3,2% по сравнению с 2018 годом, до 3 974,564 млрд гривен.

Государственный бюджет на 2020 год был разработан исходя из макроэкономического прогноза, который предусматривает рост реального ВВП на 3,7%.

ЕБРР прогнозирует падение экономики Украины на 4,5% из-за пандемии коронавируса.