«Газпром» обязали выполнять газовую директиву ЕС

Власти Германии отказали в освобождении «Северного потока-2» от правил газовой директивы ЕС. Посол Украины Андрей Мельник назвал это большой победой.

Федеральное сетевое агентство Германии отказало в освобождении «Северного потока-2» от правил газовой директивы ЕС, сообщает пресс-служба немецкого агентство.

«Заявка Nord Stream-2 AG на освобождение от регулирования части «Северного потока-2» отклонена», – говорится в заявлении агентства.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал на своей странице в Twitter это большой победой.

«Большая победа в Берлине: только что немецкий независимый регулятор Bundesnetzagentur принял окончательное решение об отказе предоставить проекту «Северный поток-2» исключение из законодательства ЕС!» – написал посол.

Маєм велику перемогу у Берліні: щойно 🇩🇪незалежний регулятор Bundesnetzagentur прийняв остаточне рішення про відмову надати проекту «Північний потік-2» виняток із законодавства ЄС! Навіть якщо тепер долю Nord Stream2 вирішуватиме🇩🇪Феміда, Україна вдячна Німеччині за солідарність! pic.twitter.com/PpfuKOOdqw — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 15, 2020

«Даже если теперь судьбу Nord Stream-2 будет решать немецкая Фемида, Украина благодарна Германии за солидарность!» – добавил он.

Напомним, 4 апреля 2019 года Европарламент принял обновленную директиву, распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе «Северный поток – 2».

Среди главных положений директивы – разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор «Северного потока-2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до мая 2019 года.

Газопровод «Северный поток -2» достроен не был. В заявке оператора газопровода приводился тот аргумент, что понятие «достроен» или «окончен» не нужно трактовать узко, но регулятору этого показалось недостаточно.