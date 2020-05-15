В Украине более 17 тысяч зараженных коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 17 тысяч человек. За прошедшие сутки выявил 483 новых случаев, умерли – 20, выздоровели – 330.

В Украине по состоянию на 15 мая лабораторно подтвердили 17 330 случаев заболевания коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава.

За сутки обнаружили 483 новых случая заболевания, 20 летальных исходов и 330 новых выздоровевших.

Общее количество летальных исходов – 476. Выздоровели 4 473 пациента.

Самое большое количество людей заболело в Черновицкой области (заразилось – 2600, выздоровело – 511), Киеве (заразилось – 2068, выздоровело – 200), Ивано-Франковской области (заразилось – 1188, выздоровело – 445), Киевской области (заразилось – 1094, выздоровело – 188), Ровенской (заразилось – 1074, выздоровело – 293) и Тернопольской (заразилось – 1060, выздоровело – 482) областях. В других регионах количество подтвержденных случаев не превышает 1000.

Кроме того, лобораторно подтверждены следующие случаи заражения и выздоровления:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

• Винницкая область – 674 (364 выздоровело);

• Волынская область – 582 (142 выздоровело);

• Днепропетровская область – 791 (91 выздоровело);

• Донецкая область – 121 (34 выздоровело);

• Житомирская область – 538 (123 выздоровело);

• Закарпатская область – 816 (128 выздоровело);

• Запорожская область – 356 (160 выздоровело);

• Кировоградская область – 437 (300 выздоровело);

• Луганская область – 42 (17 выздоровело);

• Львовская область – 942 (180 выздоровело);

• Николаевская область – 228 (78 выздоровело);

• Одесская область – 712 (43 выздоровело);

• Полтавская область – 257 (163 выздоровело);

• Сумская область – 158 (85 выздоровело);

• Харьковская область – 757 (94 выздоровело);

• Херсонская область – 167 (101 выздоровело);

• Хмельницкая область – 222 (55 выздоровело);

• Черкасская область – 350 (177 выздоровело);

• Черниговская область – 96 (19 выздоровело).

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

Отметим, что руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан допускает, что коронавирус COVID-19 может существовать постоянно. По его мнению, «эта болезнь может перерасти в длительную проблему, но может и не перерасти».