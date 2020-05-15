В Украине более 17 тысяч зараженных коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 17 тысяч человек. За прошедшие сутки выявил 483 новых случаев, умерли – 20, выздоровели – 330.
В Украине по состоянию на 15 мая лабораторно подтвердили 17 330 случаев заболевания коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава.
За сутки обнаружили 483 новых случая заболевания, 20 летальных исходов и 330 новых выздоровевших.
Общее количество летальных исходов – 476. Выздоровели 4 473 пациента.
Самое большое количество людей заболело в Черновицкой области (заразилось – 2600, выздоровело – 511), Киеве (заразилось – 2068, выздоровело – 200), Ивано-Франковской области (заразилось – 1188, выздоровело – 445), Киевской области (заразилось – 1094, выздоровело – 188), Ровенской (заразилось – 1074, выздоровело – 293) и Тернопольской (заразилось – 1060, выздоровело – 482) областях. В других регионах количество подтвержденных случаев не превышает 1000.
Кроме того, лобораторно подтверждены следующие случаи заражения и выздоровления:
• Винницкая область – 674 (364 выздоровело);
• Волынская область – 582 (142 выздоровело);
• Днепропетровская область – 791 (91 выздоровело);
• Донецкая область – 121 (34 выздоровело);
• Житомирская область – 538 (123 выздоровело);
• Закарпатская область – 816 (128 выздоровело);
• Запорожская область – 356 (160 выздоровело);
• Кировоградская область – 437 (300 выздоровело);
• Луганская область – 42 (17 выздоровело);
• Львовская область – 942 (180 выздоровело);
• Николаевская область – 228 (78 выздоровело);
• Одесская область – 712 (43 выздоровело);
• Полтавская область – 257 (163 выздоровело);
• Сумская область – 158 (85 выздоровело);
• Харьковская область – 757 (94 выздоровело);
• Херсонская область – 167 (101 выздоровело);
• Хмельницкая область – 222 (55 выздоровело);
• Черкасская область – 350 (177 выздоровело);
• Черниговская область – 96 (19 выздоровело).
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
Отметим, что руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан допускает, что коронавирус COVID-19 может существовать постоянно. По его мнению, «эта болезнь может перерасти в длительную проблему, но может и не перерасти».