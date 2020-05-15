Белый дом обязали опубликовать переписку по Украине

Суд обязал Белый дом обнародовать всю электронную переписку по Украине. Решение принято по иску издания «The New York Times», в соответствии с законом.

Судья Эми Джексон выдала запрос с требованием к администрации президента США Дональда Трампа предоставить электронную переписку, в которой говорилось о военной помощи Украине и, в частности, указание президента о ее приостановке, сообщает американское издание «Law and Crime».

Решение было принято по иску издания «The New York Times» в рамках закона о доступе к информации. Ранее Белый дом отказал в предоставлении документов изданию, ссылаясь на применение исполнительной привилегии.

«Именно документы в этой категории – это электронная переписка президента, или вице-президента, или непосредственных советников президента по президентскому решению об объеме, сроках и целях задержки военной помощи Украине», – заявила заместитель юриста бюджетного управления Белого дома Гедер Уолш.

В прошлом году в рамках рассмотрения импичмента Дональда Трампа рассматривались обвинения в том, что задержка военной помощи Украине могла осуществляться для оказания давления на украинское правительство с внутриполитической целью.

Решение администрации приостановить выделенную для Украины помощь сыграло центральную роль в процессе импичмента Трампа по обвинению в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса.

Напомним, что Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру посла США в Украине. Как и сообщалось ранее, послом станет генерал-лейтенанта в отставке Кейт Дейтон.