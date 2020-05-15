Украинцы призывают власти остановить домашнее насилие

Петиция с призывом к Зеленскому ратифицировать Стамбульскую конвенцию набрала необходимое для ее рассмотрения количество голосов.

Электронная петиция с призывом ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (Стамбульская конвенция) набрала необходимую для рассмотрения количество голосов – 25 000.

«Уважаемый Владимир Александрович, просим и призываем Вас осуществить все необходимые действия для ратификации Стамбульской конвенции. Это международное соглашение Совета Европы, которую по состоянию на январь 2020 подписали уже более 35 стран Европейского Союза», – говорится в петиции.

В тексте отмечается, что Украина стала одной из стран-авторов Конвенции и одной из первых подписала ее. Международные и украинские эксперты, правозащитники и общественные деятели неоднократно настаивали на том, что этот документ должен быть ратифицирован и имплементирован в национальное законодательство и политическую платформу государства.

Подчеркивается, что Европейский парламент в резолюции от 28 ноября 2019 призвал государства-подписанты ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

«Для этого существует несколько причин. Прежде всего, насилие против женщин и домашнее насилие составляют значительную долю преступлений против жизни и здоровья человека», – подчеркивают в петиции.

По данным Министерства внутренних дел, ежегодно от насилия в семье страдают более 150 000 украинок, около 600 из них погибают. Полиция фиксирует примерно 300 фактов домашнего насилия как в отношении женщин, так и в отношении детей каждый день.

«Более половины детей и подростков становятся жертвами насилия дома. Еще больше случаев остаются неизвестными, ведь жертвы о них не сообщают в полицию», – отмечается в петиции.

Научные источники подчеркивают, что домашнее насилие является одной из самых распространенных причин развития ментальных расстройств, хронических болезней, социальной и экономической уязвимости женщин и детей.

«Во-вторых, международные и отечественные правозащитные организации регулярно подчеркивают необходимость просветительской деятельности по противодействию домашнему насилию и насилию против женщин», – уточняют в петиции.

Образование поможет гражданам научиться распознавать признаки насилия, понимать связанные с ним риски и угрозы и обращаться за помощью в соответствующие службы.

«Тренинги для работников и работниц полиции, медицинских учреждений и социальных служб по вопросам противодействия насилию помогут снизить уровень насильственных преступлений и повысят доверие к социальным институтам», – подчеркивают в петиции.

Ратифицировав Стамбульская конвенция, Украина сможет получить профильную поддержку Совета Европы и международного сообщества по этим вопросам.

«В-третьих, Стамбульская конвенция признана самым высоким международным стандартом в предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием», – отмечается в петиции.

Конвенция опирается на системный подход, в рамках которого указанные явления рассматриваются не как личные проблемы личности или внутренние конфликты семьи, а как нарушение прав человека, ответственность за реагирование на которые лежит в том числе на социальных институтах и ​​государствах.

«Стамбульская конвенция помогает государствам внедрять действенные инструменты для защиты своих граждан и гражданок», – подчеркивается в петиции.

Документ разработан с целью эффективно противостоять широкому спектру явлений, среди которых психологическое насилие, физическое насилие, сексуальное насилие, прежде всего изнасилования, принудительный брак, принудительный аборт, принудительная стерилизация, увечье женских половых органов, преступления во имя так называемой «чести», преследование , сексуальные домогательства.

«Учитывая вышеизложенное, мы обращаемся к Президенту Украины Зеленский с требованием выполнить международные обязательства по защите прав человека и принять все возможные меры для ратификации соглашения», – отмечается в петиции.

Для этого в петиции предлагают выполнения следующих условий, а именно:

1. Инициировать решение о необходимости создания законопроекту о ратификации Стамбульской конвенции;

2. Способствовать разработке законопроекту о ратификации Конвенции в сотрудничестве с общественными организациями, которые занимаются проблемами домашнего насилия;

3. Способствовать проведению цикла просветительских мероприятий для народных депутатов и депутаток Украины о необходимости использования гендерно чувствительных подходов к законотворческого процесса;

3. Способствовать внесению вновь законопроекту в Верховную Раду и принятию его к рассмотрению;

4. Обеспечить максимально прозрачное и независимое голосование по принятию законопроекту.

Петиция зарегистрирована 24 февраля. По состоянию на 1:00 15 мая обращение к президенту подписали 41 организация и 25 569 граждан.