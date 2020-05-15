Зеленский продлил запрет российских соцсетей

Указом президента продлен запрет на российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Срок на который продлены санкции против соцсетей не сообщается.

Президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», говорится в указе №184/2020 президента Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Опубликованный документ, в соответствии со статьей 107 Конституции Украины, вводит следующие меры:

1. Вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (прилагается).

2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возлагается на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ №184/2020 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» обнародован около полуночи 14 мая. По состоянию на 2:00 15 мая неизвестно на какой срок продлены запреты и санкции.

Совет национальной безопасности и обороны передал в Офис президента проект указа о применении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов.