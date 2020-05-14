В Донецке арестован боевик причастный к крушению МН17

В Донецке арестовали боевика обвиняемого в Нидерландах в причастности к крушению MH17 Леонида Харченко. Боевик содержится в СИЗО на улице Кобозева.

В Донецке арестовали боевика Леонида Харченко (Крот), которого заочно судят в Нидерландах по обвинению в крушении малайзийского «Boeing – 777» на Донбассе, сообщает британское издание «BBC».

11 марта, вскоре после начала суда, Харченко задержали возле своего дома в Донецке по другому уголовному делу и отправили под стражу. Сейчас он содержится в СИЗО «минюста «ДНР», которое находится в Донецке на улице Кобозева, 4.

«Обвинения смешные – якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет», – рассказал человек, знакомый с делом арестованного Харченко.

«По второму – этот пистолет ему в 2019 году выдали в министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17», – добавил он.

По мнению собеседников издания, Крота взяли под стражу, чтобы исключить вариант его похищения спецслужбами Украины, как это произошло с Владимиром Цемахом, тоже считающимся важным участником истории о крушении «Boeing – 777» рейса МН17.

«Возможно, его таким жестоким образом охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека», – сказал другой боевик.

Харченко до начала боевых действий работал инженером в Константиновке. Весной 2014 года он примкнул к боевикам «ДНР», взял позывной «Крот» и стал работать под началом Сергея Дубинского – отставного офицера Главного управления разведки России.

Летом 2014 года Харченко был причастен к охране установки «Бук» в районе места пуска к югу от Снежного. Возможно, он также координировал транспортировку «Бука» из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию «Бука» с места пуска обратно в Россию.