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Компания IKEA официально вышла на украинский рынок

Магазин «IKEA» в Европе.

Мебельная компания «IKEA» запустила интернет-магазин в Украине. Шведская компания теперь официально вышла на украинский рынок.

Шведская мебельная компания «IKEA» запустила интернет-магазин в Украине www.ikea.ua, сообщила пресс-служба компании в четверг, 14 мая.

«Мы рады начать работу в Украине благодаря запуску интернет-магазина, особенно в то время, когда каждый из нас уделяет внимание безопасности и комфортному пребыванию дома. Надеемся, наш широкий ассортимент товаров и решений для дома поможет украинцам обустроить личное пространство и улучшить повседневную жизнь», – сказал Флориан Мелло, руководитель «IKEA» в Украине.

Покупатели смогут забрать свой товар – в одном из пунктов для получения заказов в Киеве или заказать услугу доставки на дом. На сегодня уже готовы начать работу два пункта – в «Auchan» и «Metro Cash & Carry». Служба доставки организована в сотрудничестве с компанией «DB Schenker».

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Шведский ритейлер предлагает около 3 600 товаров для дома.

Кроме того, «IKEA» планирует позже открыть первый в Украине магазин в формате city store. Он появится в ТРЦ «Blockbuster Mall».

Напомним, что «IKEA» вышла на украинский рынок с третьей попытки.

Свой первый торговый центр компания планировала открыть рядом с Бориспольской трассой в 2006 году. Тогда она так и не смогла получить участок леса площадью 70 га, поскольку киевские власти выступили против вырубки деревьев.

Вторую попытку «IKEA» предприняла в 2009-м, когда приобрела участок площадью 60 га в Одесской области. Но уже через год без объяснения причин объявила об уходе из Украины.

В 2013 году IKEA возглавила список международных брендов, которых больше всего не хватает украинским потребителям.

Источник Пресс-служба компании IKEA

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