Россия требует опровержения публикаций о коронавирусе

МИД России потребовал от американских изданий опровергнуть публикации о коронавирусе. В России грозят последствиями для изданий.

Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции «Financial Times» и «The New York Times» с требованием опровергнуть публикации о том, что реальная смертность от коронавируса в России значительно выше, чем официальные данные. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова сообщила на брифинге, передает российский «Интерфакс».

Захарова заявила, дальнейшая судьба этих изданий в России «зависит от того, будут ли ими опубликованы опровержения».

В Госдуме заявили, что депутаты будут просить МИД и другие уполномоченные органы принять в отношении журналистов этих изданий «персонифицированные меры реагирования вплоть до лишения аккредитации».

Вице-президент по коммуникациям «The New York Times» Даниэль Роадс, в свою очередь, подчеркнул, что редакция издания уверена в точности данных.

«Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», – сказал он.

Газета «The New York Times» 11 мая со ссылкой на демографа Алексея Ракшу написала, что 70% случаев смерти заболевших COVID-19 в Москве и 80% – в других регионах России не попадают в официальную статистику из-за особенностей фиксации летальных случаев.

12 мая газета «Financial Times» также опубликовала статью о том, что реальная смертность от коронавируса в России на 70% выше официальной.

Оба издания ссылались на открытые данные мэрии Москвы, согласно которым смертность в городе в апреле оказалась самой высокой за последние 10 лет.

Напомним, согласно официальным данным, на днях Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19.