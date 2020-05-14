Козак проводил переговоры по Донбассу в Берлине

Козак сообщил о переговорах по Донбассу в Берлине без участия Украины. Официальный Берлин пока не прокомментировал переговоры.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что обсудил в столице Германии конфликт на востоке Украины с помощниками канцлера ФРГ. Официальный Берлин пока не прокомментировал переговоры, передает «Deutsche Welle».

Участники «конструктивных» консультаций в Берлине «достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию ситуации», заявил Козак в эфире телеканала «Россия-24» в среду, 13 мая.

По словам замглавы администрации Владимира Путина, консультации, прошедшие в Берлине, «дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров» об урегулировании ситуации в Донбассе.

Об участии представителей Украины в переговорах не сообщается.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что поездка заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин была связана с отсутствием прогресса в выполнении минских соглашений.

Он рассказал об этом в комментарии «РБК-Украина».

«Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча», – заявил Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что украинская сторона была уведомлена о поездке Козака в Берлин.

«Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр Маас смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России Лаврова. Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел, – заверил Кулеба.

«У нас с партнерами действует правило – мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет», – зуточнил он.

Он добавил, что Украина благодарна немецкой стороне за усилия по привлечению России к диалогу и поиску конструктива.

Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками глав стран «нормандского формата».

Об этом сообщала пресс-служба Офиса президента.

«Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей конференции ТКГ Украина будет представлена заместителем министра обороны», – заявил Ермак.

Речь, в частности, шла о подготовке видеоконференции Трехсторонней контактной группы, где Украина будет иметь расширенное представительство, включая вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, заместителей министров и нардепов.