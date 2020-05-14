В Украине почти 17 тысяч зараженных коронавирусом

За сутки в Украине зафиксировано 422 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего заболели 16 847 человек, 4143 пациента выздоровели.

По состоянию на утро 14 мая в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

«По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая», – говорится в сообщении.

Статистика по регионам:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

• Винницкая область – 654 случая;

• Волынская область – 535 случаев;

• Днепропетровская область – 781 случай;

• Донецкая область – 117 случаев;

• Житомирская область – 533 случая;

• Закарпатская область – 791 случай;

• Запорожская область – 347 случаев;

• Ивано-Франковская область – 1166 случаев;

• Кировоградская область – 432 случая;

• Киев – 2012 случаев;

• Киевская область – 1067 случаев;

• Львовская область – 904 случая;

• Луганская область – 42 случая;

• Николаевская область – 228 случаев;

• Одесская область – 693 случая;

• Полтавская область – 257 случаев;

• Ровенская область – 1062 случая;

• Сумская область – 158 случаев;

• Тернопольская область – 1033 случая;

• Харьковская область – 713 случаев;

• Херсонская область – 165 случаев;

• Хмельницкая область – 209 случаев;

• Черновицкая область – 2516 случаев;

• Черкасская область – 348 случаев;

• Черниговская область – 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 мая 2020 в Центр поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 42590 сообщений о подозрении на COVID-19.

По состоянию на утро 14 мая в мире – 4 347 921 случаев инфицирования COVID-19. 297 220 человек скончались.

Напомним, что накануне В Украине был установлен рекорд выздоровления от коронавируса. Было подтверждено выздоровление 343 пациентов.