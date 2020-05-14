Депутаты Госдумы отпугиваю короновирус значками

Некоторые депутаты Госдумы России надели значки в виде белого креста на черном фоне. Эти значки считаются «оберегом» от коронавируса.

Некоторые депутаты российской Госдумы носят на заседания значки в виде белого креста на черном фоне на пиджаках – якобы, чтобы «отпугивать вирус», сообщает телеканал «Настоящее Время».

О предназначении новых аксессуаров решил узнать депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков в конце заседания парламента 13 мая. Он спросил у коллег, «это что за белые кресты».

«Давайте мы спросим у тех, кто ходит с такими значками, но насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус», – ответил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

«Не буду эту тему продолжать, а то здесь у меня коллеги так креативят, вы не представляете. Учитывая, что вы собаковод, вы знаете, от чего иногда там приобретают аналогичные устройства», – добавил Володин.

Похожий на значок-блокатор продается в интернете за 950 рублей. В описании к «средству индивидуальной защиты» сказано, что оно предназначено для «дезинфекции и дезодорации воздуха и предметов в области дыхания человека» с помощью «новой формулы диоксида хлора».

Радиус действия – метр. Продавцы обещают защиту от гриппа H1N1, птичьего гриппа, гепатита, пневмонии, ОРВИ, туберкулеза, менингита и других «ключевых пандемических вирусов».

Как выяснилось, депутаты носят такие значки как минимум с апреля 2020 года.

В начале апреля об использовании специального бейджа – блокатора вируса заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который впоследствии все же заразился COVID-19.

С началом пандемии COVID-19 Госдума не прекратила работу, но ограничила проведение очных совещаний, при этом пленарные заседания по-прежнему проходят в очном формате.

13 мая спикер Госдумы сообщил о двух депутатах «Единой России», которые заболели COVID-19 и лечатся дома. По данным Володина, всего пять депутатов Госдумы заболели COVID-19 (два депутата от фракции КПРФ, три депутата – от «Единой России»). Трое находились в больнице, один уже выписан, двое находятся дома.

Кроме того, в среду о заражении коронавирусом сообщила депутат Госдумы Оксана Пушкина: «Переношу бессимптомно, по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест – никогда бы не подумала, что болею».

Напомним, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом, он считает, что заразился на работе. Песков вместе со своей женой Навкой находится в больнице.