Рябошапка: уголовные дела на Порошенко ждет провал

Рябошапка заявил, что все уголовные производства против Порошенко бесперспективны. Более перспективными были бы дела по экономическим преступлениям.

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает неперспективными уголовные производства, открытые в отношении экс-президента Петра Порошенко. Рябошапка заявил об этом в своем интервью «Левому Берегу».

«Более перспективными выглядели бы производства по преступлениям в экономической сфере, в которых были бы собраны серьезные убедительные доказательства. В тех 16 или 17 делах я ничего перспективного не вижу», – отметил экс-генпрокурор.

Отмечая на вопрос относительно того, что он подразумевал, называя подозрение Порошенко «юридическим трешем» – некачественную работу ГБР или это отсутствие состава преступления.

«Это такое качество документа, которое предусматривает и то, и другое. Документ был подготовлен следователями ГБР, оставлен в Офис генерального прокурора», – сказал Рябошапка.

Но при рассмотрение полученного документа в Генеральной прокуратуре выяснилось низкое качество подготовленных материалов по делам против Порошенко.

«Прокуроры просмотрели и в тот же вечер сказали, что это некачественный документ. Поэтому вернули в Государственное бюро расследований на доработку. Документ был весь исчеркан», – подчеркивает экс-генпрокурор.

«Мало того, что там на самом деле не было доказательств, которые могли бы подтвердить преступления, в которых подозревался пятый президент. Так еще и юридически все было очень несовершенно оформлено», – уточняет он.

Кроме того, бывший генпрокурор считает похожими ситуации с подозрением Порошенко и уголовное преследование Юлии Тимошенко во времена Виктора Януковича.

«Такая история могла повториться. Ситуации где-то похожи. … Возможно, мало времени прошло, чтобы найти основания для привлечения к ответственности», – отметил Рябошапка.

«Если никаких оснований нет, невозможно и привлечь к ответственности. Если они есть, тогда это можно делать. А делать так, как делали предыдущие власти, очевидно, нельзя. Я объяснял президенту, по крайней мере по двум кейсам, в частности, по делу Высшего совета правосудия, что эти истории не перспективны. А Венедиктова рассказывала, что генпрокурор блокирует работу ГБР», – резюмировал он.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что отказ Рябошапки подписывать подозрение Порошенко стало «последней каплей» для его увольнения.

Кроме того, против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство. Данные в Единый реестр досудебных расследований внесены по двум статьям.