Facebook заблокировал профиль Кадырова в Instagram

Профиль в Instagram, который возможно принадлежит главе Чечни Кадырову, был заблокирован компанией Facebook из-за действующих против него санкций.

Компания Facebook заблокировала аккаунт kadyrov._95 в Instagram, который, по ее мнению, принадлежит находящемуся под санкциями главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, сообщило российское издание «ТАСС».

«Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами», – заявил представитель Facebook, комментируя удаления аккаунта.

Сообщается, что Кадыров, выходя в прямой эфир с этой страницы, неоднократно отмечал, что такую возможность ему предоставляет сотрудник пресс-службы.

В издании не располагают информацией, кому принадлежит заблокированный аккаунт.

Следует отметить, что действия санкций и целенаправленная работа российских властей на изоляцию информационного пространства, включая Интернет и соцсети, может привести р6еализации проекта «Чебурнет». Ситуацию прокомментировал в своем Telegram-канале «Nachtigal» аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

«Аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Instagram удален из-за санкций против него. Как вам? Скоро останется один Чебурнет», – пишет Соловей.

Страницы Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы в 2017 году. Компания Facebook разъяснила тогда, что причиной блокировки аккаунтов является включение его фамилии в санкционный список США.