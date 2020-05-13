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«Слуги народа» приняли «антиколомойский» закон

«Антиколомойский» закон.

Украина выполнила условия для новой программы кредитования от МВФ. Сам закон не позволяет бывшим владельцам вернуть себе обанкротившиеся банки.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об отдельных вопросах функционирования банковской системы (№2571-д). За него проголосовали 270 народных депутатов, сообщает пресс-служба украинского парламента.

Этот законопроект также известен как «антиколомойский». Противники законопроекта называют его «антибанковским», а Национальный банк – «антимошенническим».

Суть законопроекта сводится к тому, что владельцы обанкротившегося банка, в том числе бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский, не смогут отменить или приостановить его ликвидацию через суды, вернуть банк себе или восстановить его работу.

При этом владельцы банка смогут в суде доказать незаконность решения Национального банка и попробовать получить компенсацию. Ее размер будет определять независимый международный аудитор, а не суд.

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Признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Помимо этого, законопроект наделяет Нацбанк дополнительными полномочиями. Регулятор сможет требовать изменения состава совета или правления банка, если он считает их неэффективными, а также обязать банк определять связанных лиц до совершения операций с ними.

Напомним, что принятие этого закона было последним требованием для новой кредитной программы Международного валютного фонда.

Источник Пресс-служба Верховной Рады Украины

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