«Слуги народа» приняли «антиколомойский» закон

Украина выполнила условия для новой программы кредитования от МВФ. Сам закон не позволяет бывшим владельцам вернуть себе обанкротившиеся банки.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об отдельных вопросах функционирования банковской системы (№2571-д). За него проголосовали 270 народных депутатов, сообщает пресс-служба украинского парламента.

Этот законопроект также известен как «антиколомойский». Противники законопроекта называют его «антибанковским», а Национальный банк – «антимошенническим».

Суть законопроекта сводится к тому, что владельцы обанкротившегося банка, в том числе бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский, не смогут отменить или приостановить его ликвидацию через суды, вернуть банк себе или восстановить его работу.

При этом владельцы банка смогут в суде доказать незаконность решения Национального банка и попробовать получить компенсацию. Ее размер будет определять независимый международный аудитор, а не суд.

Признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Помимо этого, законопроект наделяет Нацбанк дополнительными полномочиями. Регулятор сможет требовать изменения состава совета или правления банка, если он считает их неэффективными, а также обязать банк определять связанных лиц до совершения операций с ними.

Напомним, что принятие этого закона было последним требованием для новой кредитной программы Международного валютного фонда.