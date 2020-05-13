Витренко увольняют из «Нафтогаза»

«Нафтогаз» решил уволить исполнительного директора Витренко. Сам топ-менеджер связывает увольнение с отсутствием приоритетов по защите интересов Украины.

«Нафтогаз» решил уволить своего исполнительного директора Юрия Витренко, который в последние годы занимался судами с «Газпромом». Витренко сам сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из Нафтогаза», – написал Витренко.

Он считает, что его увольнение связано с тем, что «сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом».

⚡️ Друзі! Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують, і це означає, що через два місяця мене звільнять з… Geplaatst door Юрій Вітренко – Yuriy Vitrenko op Woensdag 13 mei 2020

Витренко также подчеркнул, что решение о сокращении его должности принимал глава правления Андрей Коболев.

Как известно, на прошлой неделе в «Нафтогазе» была создана должность главного исполнительного директора, ее занял Отто Ватерландер.