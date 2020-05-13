В Украине рекордно много вылечившихся от коронавируса

За сутки в Украине подтвердили еще 402 случая заражения коронавирусом. За прошедшие сутки выздоровело рекордное количество пациентов – 343.

Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 16 425 человек, из них 1130 детей и 3208 медработника, сообщил на своем брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки обнаружили 402 новых случая, из них 25 детей и 94 медика. Госпитализировали 174 человека. За сутки умерли 14 человек, выздоровело рекордное количество пациентов – 343.

«В целом выздоровели 3716 человек, умерли 439. За прошлые сутки совершили 7239 исследований методом ПЦР», – сообщил Степанов.

Он добавил, что в разрезе регионов самое большое количество заболевших за сутки подтвердили в Харьковской области (49), Черновицкой (48) и Винницкой области (48), Киеве (30).

Как известно количество заболевших коронавирусом в мире выросло до 4 млн 262 тыс. Из них умер 291 961 пациент, выздоровели – 1 493 450 человек.