Эстония строит свою «стену» на границе с Россией

Эстонские власти подписали договор с фирмами на оборудование инженерными сооружениями участка границы с Россией на юго-востоке страны.

В Эстонии департамент полиции и пограничной охраны, с одной стороны, и фирмы «Merko Ehitus» и «GRK Infra», с другой стороны, 12 мая подписали договор о первом этапе строительства границы на юго-востоке страны, сообщает эстонское информагентство «ERR».

Первый этап включает в себя создание инфраструктуры на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 километров – в Вырумаа от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до деревни Цереби (3,5 км к северу от пограничного пункта Лухамаа).

По текущим расчетам, на строительство пограничного отрезка длиной 23,5 км потребуется до 3 лет и почти 20 миллионов евро.

«Это как раз тот участок, через который больше всего ведутся контрабандистские дела. Там и больше всего нелегально пересекают границу», – заявил министр внутренних дел Март Хельме в интервью «Актуальной камере».

Прошлым летом правительство решило частично сократить расходы на проект. Отказались от полосы из песка и ограждений для животных, также было решено сузить дорогу для патрулей.

«Столбы с камерами, дороги для патрулей, заграждения, электричество, пути подхода на этом отрезке. То есть должна быть готова вся пограничная инфраструктура до установки техники», – отмечает руководитель бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев: .

Технику для наблюдения за границей и ИТ-решения закупят после того, как будет готова инфраструктура.

Работать строителям придется в непростых условиях. Помимо того, что местами граница проходит по болотистым участкам, надо будет считаться и с особым режимом.

«Наши сотрудники и все сотрудники наших субподрядчиков должны будут работать так, чтобы ни при каких обстоятельствах не заступать на территорию России. Нарушать границу в ходе строительных работ нельзя, так что логистических проблем будет достаточно», – подчеркивает глава правления «Merko Ehitus Eesti AS» Иво Волков:.

Отмечается, что общая протяженность сухопутной границы Эстонии с Россией составляет около 135 километров, и уже в ближайшие месяцы будет объявлен тендер на строительство следующего этапа.

Напомним, что недавно в Эстонии опубликовали полный список всех разоблаченных за прошлый год российских шпионов. В списке два десятка фамилий агентов ФСБ, ГРУ и СВР.