Дом якутского шамана Габышева штурмовал ОМОН

Власти Якутии продолжают преследовать шамана Габышева, пытавшегося совершить поход на Москву и обещавшего изгнать из Кремля Путина.

ОМОН задержал и увез в психиатрическую больницу якутского шамана Александра Габышева, который в прошлом году обещал изгнать из Кремля нацлидера России Владимира Путина, сообщает издание «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащитые Открытки» Алексея Прянишникова.

По утверждению правозащитника, дом шамана в Якутске штурмовали не менее 20 сотрудников спецназа. С чем связано задержание, неизвестно.

Сегодня к Габышеву несколько раз приходили люди, которые представлялись медицинскими работниками, и просили протестировать его на коронавирус. Вместе с ним задержаны двое его сторонников за нарушение режима самоизоляции.

Габышев стал известен весной 2019 года, когда отправился пешком в Москву для проведения обряда изгнания нацлидера России Владимира Путина из Кремля.

Он был задержан с привлечением спецназа 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он стал подозреваемым в уголовном деле о призывах к экстремизму.

С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза, сделанная по заказу следствия, признала Габышева невменяемым.

После этого Габышев пытался возобновить поход и обещал сделать это вновь в июне. Уголовное дело против него приостановлено на время эпидемии. Международная правозащитная организация «Amnesty International» признала его узником совести.

«Происходящее может выглядеть нереальным, но в действительности это очередной пример жестокого подавления прав человека в современной России», – отметили в организации.