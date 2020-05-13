У пресс-секретаря Путина обнаружили коронавирус
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом, он считает, что заразился на работе. Песков вместе со своей женой Навкой находится в больнице.
Пресс-секретарь нацлидера России Владимира Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Эту информацию он подтвердил агентству «Интерфакс».
«Да, заболел. Лечусь», – сообщил он.
52-летний пресс-секретарь Путина находится в больнице, но в какой именно – не сообщается.
В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила «Интерфаксу», что у нее также выявлен COVID-19.
«В целом мое состояние намного лучше, я пришла в себя за два дня, и уже нет никаких симптомов, температуры. Мы находимся под наблюдением хороших врачей, все в порядке. Дмитрия Сергеевича и меня продолжают лечить», – сказала Навка.
Навка пояснила, что она и ее супруг Дмитрий Песков решили госпитализироваться, чтобы «не подвергать риску всю нашу семью».
В своем инстаграме Навка рассказала, что она идет на поправку, температуры уже нет, антибиотики ей принимать не пришлось. Она заметила, что из последних симптомов – отсутствие обоняния, «совсем не чувствую запахи».
«У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо», – отметила Навка.
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Дорогие подписчики и все наши друзья, хочу сообщить, что нас с мужем госпитализировали, подтверждён covid19. Т.к. вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов – совсем не чувствую запахи 😅. У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей всё идёт хорошо! 🙌 Спасибо большое за тёплые слова и пожелания выздоровления, которых сейчас приходит очень много! 🙏 Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше (очень надеюсь теперь с антителами) 💪😉 Вот, на что я ещё хочу обратить ваше внимание ⚠️ Главное без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму👆, у всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая. Берегите себя и будьте здоровы! ❤️ #ТатьянаНавка #вирус #covid19 #новости #спасибоврачам
«Daily Storm» пишет, что, по словам супруги, Песков «принес» болезнь с работы.
По словам Навки, вся их семья «сидела в строгой изоляции», а Песков работал. Поэтому, по ее словам, скорее всего, пресс-секретарь Путина «принес (вирус – ред.) с работы».
Напомним, что ранее COVID-19 был обнаружен у российского премьер-министра Михаила Мишустина. Он самоизолировался.
Также этот диагноз был подтвержден у главврача инфекционной больницы, который лично показывал Путину клинику.
12 мая Россия вышла на второе место в мире по количеству заболевших COVID-19. За последние сутки в Российской Федерации обнаружили еще 10 899 заболевших.
Общее количество инфицированных по стране достигло 232 243.