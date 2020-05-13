У пресс-секретаря Путина обнаружили коронавирус

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом, он считает, что заразился на работе. Песков вместе со своей женой Навкой находится в больнице.

Пресс-секретарь нацлидера России Владимира Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Эту информацию он подтвердил агентству «Интерфакс».

«Да, заболел. Лечусь», – сообщил он.

52-летний пресс-секретарь Путина находится в больнице, но в какой именно – не сообщается.

В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила «Интерфаксу», что у нее также выявлен COVID-19.

«В целом мое состояние намного лучше, я пришла в себя за два дня, и уже нет никаких симптомов, температуры. Мы находимся под наблюдением хороших врачей, все в порядке. Дмитрия Сергеевича и меня продолжают лечить», – сказала Навка.

Навка пояснила, что она и ее супруг Дмитрий Песков решили госпитализироваться, чтобы «не подвергать риску всю нашу семью».

В своем инстаграме Навка рассказала, что она идет на поправку, температуры уже нет, антибиотики ей принимать не пришлось. Она заметила, что из последних симптомов – отсутствие обоняния, «совсем не чувствую запахи».

«У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо», – отметила Навка.

«Daily Storm» пишет, что, по словам супруги, Песков «принес» болезнь с работы.

По словам Навки, вся их семья «сидела в строгой изоляции», а Песков работал. Поэтому, по ее словам, скорее всего, пресс-секретарь Путина «принес (вирус – ред.) с работы».

Напомним, что ранее COVID-19 был обнаружен у российского премьер-министра Михаила Мишустина. Он самоизолировался.

Также этот диагноз был подтвержден у главврача инфекционной больницы, который лично показывал Путину клинику.

12 мая Россия вышла на второе место в мире по количеству заболевших COVID-19. За последние сутки в Российской Федерации обнаружили еще 10 899 заболевших.

Общее количество инфицированных по стране достигло 232 243.