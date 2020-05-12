Зарубежные украинцы требую прекратить репрессии

Зарубежные украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому по поводу попытки уничтожения демократии в Украине и преднамеренной дискредитации патриотов Майдана и волонтеров, сообщает Люба Покатыло на своей странице в Facebook.

«Мы обеспокоены тем, что в Украину вернулись бывшие сотрудники правительства Януковича, которые фабрикуют дела с нарушением законов и Конституции Украины», – говорится в обращении.

Украинцы за рубежом, в частности, призывают прекратить преследование:

• народного депутата София Федина,

• волонтера Маруси Зверобой,

• врача Юлии Кузьменко,

• Андрея Антоненко,

• Яны Дугар,

• народного депутата Владимира Вьятровича

• народного депутата Андрея Парубия,

• журналистки Татьяны Чорновил,

• генерала Дмитрия Марченко,

• адмирала Игоря Воронченко,

• украинских моряков,

• майора Романа Ковалева,

• студента Ивана Хоменко,

• народного депутата Гео Лерос,

• активиста Сергея Стерненка.

Текст обращения. Текст обращения. Текст обращения. Текст обращения. Пред 1 из 4 След

«Просим немедленно прекратить давление и преследование Пятого Президента Украины Петра Порошенко и остановит фабрикации против него в правоохранительных органах. Все, кто был причастен к тем позорных действий, должны понести наказание по закону Украины», – говорится в обращении.

Мы не можем допустить, чтобы работа пятого Президерта и его вклад в Украине, как создание действенной Армии, остановки врага на Востоке Украины, санкции против врага России, Ассоциация с ЕС, Томос, безвизовые, формирование международной коалиции и другие, были обесценены», – говорится в обращении.

Их беспокоят также обыски на проукраинских телеканалах и сфабрикованные дела, «в то время пророссийские каналы часто транслируют фейковые новости российской версии действительности».

Geplaatst door Luba Pokotylo op Maandag 11 mei 2020

«Нас беспокоит также, что на проукраинских телевизионных каналах идут обыски и фабрикуются дела. Идет открытое наступление на свободу слова и демократию в Украине, которую мы строили в последние годы с трудом», – отмечают украинцы за рубежом.

«В то же время пророссийские каналы часто транслируют фейковые новости российской версии действительности», – отмечают украинцы за рубежом.

Звернення до Президента України 12.5.2020 Geplaatst door Luba Pokotylo op Maandag 11 mei 2020

«Демократия, свобода слова, украинский язык, уважение и почет Героям Украины должна и впредь развиваться и поддерживаться для развития украинской государственности», – говорится в обращении.