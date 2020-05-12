Раскрыта сеть агитаторов за свержение власти в Украине

СБУ разоблачила интернет-агитаторов, призывавших к свержению власти в Украине. Модерировали группы в соцсетях жители Хмельницкого и Ивано-Франковска.
Сотрудники Службы безопасности прекратили деятельность группы интернет-агитаторов, которые по указанию российских кураторов распространяли в интернете публичные призывы к свержению украинской власти, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что двое жителей Хмельницкого и Ивано-Франковска администрировали в соцсетях сепаратистские сообщества и действовали под «прикрытием» украинской SMM-структуры.
«В интернете они распространяли преимущественно деструктивный контент: фейки о карантине из-за COVID-19, дискредитацию органов государственной власти. Но главное – агитаторы инспирировали протесты и продвигали идеи федерализации Украины», – говорится в сообщении.
«Результаты лингвистической экспертизы этих материалов подтверждают: они содержат публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, насильственному свержению конституционного строя», – отметили в СБУ.
У подозреваемых провели обыски и изъяли компьютерное оборудование и мобильные устройства. Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.