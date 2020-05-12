Раскрыта сеть агитаторов за свержение власти в Украине

СБУ разоблачила интернет-агитаторов, призывавших к свержению власти в Украине. Модерировали группы в соцсетях жители Хмельницкого и Ивано-Франковска.

Сотрудники Службы безопасности прекратили деятельность группы интернет-агитаторов, которые по указанию российских кураторов распространяли в интернете публичные призывы к свержению украинской власти, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что двое жителей Хмельницкого и Ивано-Франковска администрировали в соцсетях сепаратистские сообщества и действовали под «прикрытием» украинской SMM-структуры.

«В интернете они распространяли преимущественно деструктивный контент: фейки о карантине из-за COVID-19, дискредитацию органов государственной власти. Но главное – агитаторы инспирировали протесты и продвигали идеи федерализации Украины», – говорится в сообщении.

Фото из материалов дела предоставленные СБУ. Фото из материалов дела предоставленные СБУ. Фото из материалов дела предоставленные СБУ. Фото из материалов дела предоставленные СБУ. Фото из материалов дела предоставленные СБУ. Фото из материалов дела предоставленные СБУ. Фото из материалов дела предоставленные СБУ. Пред 1 из 7 След

«Результаты лингвистической экспертизы этих материалов подтверждают: они содержат публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, насильственному свержению конституционного строя», – отметили в СБУ.

У подозреваемых провели обыски и изъяли компьютерное оборудование и мобильные устройства. Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.