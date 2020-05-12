ФИФА оштрафовала Павелко из-за Виды

Павелко заплатил ФИФА штраф за эпизод, который случился на Чемпионате мира в России. Президент Украинской ассоциации футбола заступился за Домагоя Виду.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заплатил ФИФА штраф в размере 10 тыс.швейцарских франков за поддержку хорвата Домагоя Виды, сообщает издание «Washington Post».

К такому виду наказания Павелко подвергся за публичное возражение против решения ФИФА предупредить игрока сборной Хорватии за видео во время Чемпионата мира-2018 в России. Напомним, после победы над сборной России в четвертьфинале турнира Вида записал видео с фразой «Слава Украине».

«Андрей Павелко согласился заплатить штраф в размере 10 000 швейцарских франков ($ 10 300) за его поведение, и это единственный предмет подписанного с ним соглашения о признании вины», – цитирует ФИФА издание «Washington Post».

«Ни один из этих фактов не имеет отношения к другим вопросам, которые могли или могли расследоваться полицейскими властями и/или футбольными руководящими органами в связи с деятельностью господина Павелко в качестве футбольного чиновника», – отмечает ФИФА.

Ранее ФИФА сообщала, что направила Домагою предупреждение за вышеуказанное видео, поскольку любые проявления дискриминации или политической позиции футболистам запрещены.

Вместе с тем, его экс-партнер по «Динамо» и сборной Огнен Вукоевич посвятил победу над хозяевами Мундиаля киевской команде и Украине.

Сам Вида отметил, что его высказывание не имело политического подтекста.