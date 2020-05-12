В России из-за пожара погибли больные коронавирусом

Пять больных коронавирусом на ИВЛ погибли из-за пожара в больнице Санкт-Петербурга. Причиной пожара могла стать перегрузка одного из аппаратов.

В одной из больниц Санкт-Петербурга, где лечат коронавирус, утром 12 мая произошел пожар в отделении реанимации. Как сообщает агентство «ТАСС», в результате происшествия погибли пять больных, которые были подключены к искусственной вентиляции легких.

По информации источников «Интерфакса», причиной пожара могла стать перегрузка одного из аппаратов ИВЛ.

«Аппараты ИВЛ работают на пределе. По предварительным данным, произошла перегрузка, и аппарат воспламенился, что и стало причиной пожара», – сказал собеседник агентства.

У погибших был диагноз COVID-19.

Российский МЧС сообщил, что горело помещение на шестом этаже больницы Святого Георгия. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Напомним, что это уже второй подобный случай в России за последние дни. 9 мая произошел пожар в корпусе клинической больницы №50 имени Спасокукоцкого, в котором лечат пациентов с COVID-19. Тогда погибла одна женщина. Сообщалось, что возгорание началось также в отделении реанимации.

При этом, за последние сутки в Российской Федерации выявлено еще 10 899 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что суточный прирост составил 4,9%. Общее количество инфицированных по стране достигло 232 243. По этому показателю РФ вышла на второе место в мире за весь период пандемии, обогнав Великобританию и Испанию. Впереди – только США с показателем в 1,347 млн заболевших.

Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 83 регионах России, больше всего в Москве – 5392.

Количество погибших от коронавируса выросло до 2116, в том числе зафиксировано 107 летальных исходов за сутки. Общее число поправившихся и выписанных пациентов составляет 43 512 человек, 3711 из них – за последние 24 часа.

Всего число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться. По состоянию на утро 12 мая в мире зарегистрировали 4 177 584 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. 286330 случаев – летальные.

Количество заболевших в Украине второй день не превышает 500 человек.