В Украине начали послабление карантинных ограничений

В Украине начали ослабление карантинных мероприятий. Число заболевших коронавирусом в Украине второй день не превышает 500 человек.

С 12 мая Киев начинает первый этап послаблений противоэпидемических ограничений, установленных в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19, говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации №39, опубликованное пресс-службой мэрии Киева.

С 12 мая в Киеве откроют:

▪ непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв м, кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы): с требованием присутствии не более 1 посетителя на 10 кв м площади;

▪ салоны красоты, косметологические кабинеты, парикмахерские и другие объекты бытового обслуживания населения в объектах площадью не более 300 кв м (кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы). Однако закрыты для посещения: бани, SPA салоны, кабинеты массажа, тату салоны и т.д.;

▪ летние и сезонные открытые площадки кафе и ресторанов с соблюдением условий безопасности;

▪ парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, – двое взрослых, двое детей (кроме многодетных семей – при этих условиях количество детей не ограничивается). При этом пользоваться детскими и спортивными площадками все еще запрещено;

▪ небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие) при соблюдении требований: не более 1 сотрудника 10 кв м и не более 1 клиента на 10 кв м;

▪ адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы – с требованием не более 1 посетителя на 10 кв м площади помещения;

▪ автокинотеатр.

Музеи, как и другие учреждения культуры, могут возобновить работу с ограничениями, но без посетителей. В этих заведениях должны временно отстранить от работы лиц, подлежащих самоизоляции (в частности, старше 60 лет).

Принимать посетителей смогут музеи под открытым небом и историко-культурные заповедники, однако после принятия решения органом управления и с соблюдением противоэпидемических ограничений.

Разрешение на открытие действует при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих требований к качеству продуктов питания и особых порядков проведения профилактических и противоэпидемических, в том числе дезинфекционных и других мероприятий.

Остальные противоэпидемические ограничения продолжает действовать.

Так, в общественных местах необходимо соблюдать правила безопасности и быть в масках.

Все еще запрещено передвижение группой более двух лиц, пребывание в общественных местах лиц до 14 лет без сопровождения родителей, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, самовольно оставлять места обсервации и нарушать условия самоизоляции.

Общественный транспорт на первом этапе продолжает работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу.

Метро в столице откроется по решению правительства.

В то же время, в Украине второй день число заболевших коронавирусом не превышает 500 человек. Так по состоянию на утро 12 мая количество инфицированных возросло на 375 случаев, 85 человек выздоровели, а 17 ранее заболевших – скончались, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего число инфицированных в Украине составляет 16 023 человека.

«В Украине за минувшие сутки зафиксировано 375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 22 у детей и 88 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 116 человек. Выздоровели за сутки 85 человек, умерли 17 человек», – сообщил министр.

Статистика по регионам:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

▪ Винницкая область – 580 случаев;

▪ Волынская область – 496 случаев;

▪ Днепропетровская область – 748 случаев;

▪ Донецкая область – 100 случаев;

▪ Житомирская область – 525 случаев;

▪ Закарпатская область – 748 случаев;

▪ Запорожская область – 331 случай;

▪ Ивано-Франковская область – 1133 случая;

▪ Кировоградская область – 425 случаев;

▪ Киев – 1930 случаев;

▪ Киевская область – 1023 случая;

▪ Львовская область – 825 случаев;

▪ Луганская область – 42 случая;

▪ Николаевская область – 225 случаев;

▪ Одесская область – 653 случая;

▪ Полтавская область – 248 случаев;

▪ Ровенская область – 1028 случаев;

▪ Сумская область – 157 случаев;

▪ Тернопольская область – 1021 случай;

▪ Харьковская область – 623 случая;

▪ Херсонская область – 162 случая;

▪ Хмельницкая область – 182 случая;

▪ Черновицкая область – 2396 случаев;

▪ Черкасская область – 343 случая;

▪ Черниговская область – 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.