СБУ расследует слив персональных данных в Telegram

СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram. Глава Минцифры отрицает, что бот связан с приложением «Дия».

Служба безопасности Украины начала расследование из-за бота с персональными данными в мессенджере Telegram, сообщил на своей странице в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«В Telegram заработал бот, который использует большие объемы персональных данных. Сразу же активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения «Дия». Это невозможно даже теоретически!», – подчеркнул министр.

Далее министр по пунктам аргументирует сво6е утверждение.

«Во-первых и главное, «Дия» не имеет базы данных и не накапливает такую информацию», – подчеркнул Федоров.

«Во-вторых, количество информации, которая доступна в указанном боте намного (в десятки, а то и сотни раз), превышает ту, с которой работает Дия», – добавил он.

Федоров особо подчеркивает, что «Дия» не имеет доступа к некоторым обнародованным данным.

«В-третьих, предварительный анализ информации бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в даркнете. В частности, речь идет о базе данных «Приватбанка», а также других частных (негосударственных) баз данных.», – добавил Федоров.

«Например, в боте доступны пароли от ВКонтакте, Linkedin», – отмечает он.

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«Мне показало не только паспортные данные, мои старые пароли (старые, но на тот момент настоящие!) но и данные с биометрических паспортов (включая фото) и – «вишенка» на торте – водительское удостоверение, о котором я даже не догадывался», – добавил Фльонц.

« Даже в «Дие» его не показывает, а у ребят в базе – есть. Вот так уже сейчас выглядит их цифровое будущее. Выводы пусть каждый сделает сам», – уточняет он.

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Напомним, в апреле Мицифры заявило, что намерено запустить страховку на автомобиль и оплату штрафов в приложении «Дия». Также на портале планируется запустить регистрацию ООО, статуса безработного и подачу заявлений в ВУЗы.

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