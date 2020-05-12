Руководить выборами «слуг народа» будет Павлюк

Одним из руководителей предвыборной кампании «слуг» на местных выборах стал Илья Павлюк. Он ранее уже координировал выборы в регионах.

Старых представителей «Зе!Команды», которые работали в регионах на прошлых выборах координирует Илья Павлюк. Его же одновременно называют руководителем всей избирательной кампании «Слуги народа» на местных выборах, говорится в статье Романа Кравца, опубликованной «Украинской Правдой».

«Второй центр – это старые представители Зе! Команды, которые работали в регионах на предыдущих выборах. За их координацию отвечает Илья Павлюк, которого источники называют теневым руководителем всей нынешней избирательной кампании», – говорится в статье опубликованной изданием.

«Павлюк является непубличным членом команды Зеленского, он помогал лидеру студии «Квартал 95» еще во время президентских выборов», утверждается в материале.

Источник «Украинской Правды» утверждает, что президент Владимир Зеленский даже предложил должность Павлюку, но тот отказался.

«Илья не является каким-то приходящим, он полноценный член команды. Вова даже предлагал ему как-то формализоваться, но он сказал, что в тени ему будет удобнее», – рассказывал ранее изданию один из близких соратников Зеленского.

Несмотря на то, что Павлюк не имеет никакой официальной должности и не политик, в парламенте он имеет отдельную группу депутатов «Слуги народа», которых в свое время по подозрению в лоббировании интересов олигарха Рината Ахметова пытался распустить тогдашний руководитель ОПУ Андрей Богдан.

Ранее Павлюк был соратником скандального депутата-коммуниста Игоря Калетника, который во времена Януковича считали «смотрящим» за таможней. В него он был оформлен помощником в 2007-2011 годах. В те времена СМИ называли Павлюка «королем контрабанды западной таможни».

Кроме Павлюка, местными выборами занимаются первый заместитель председателя ОПУ Сергей Трофимов, руководитель партии Александр Корниенко и первый помощник президента Сергей Шефир.