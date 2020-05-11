ЕС продолжит программу Восточного партнерства

Совет Евросоюза утвердил выводы о будущем Восточного партнерства. Европа признала стратегическую важность программы и не намерена отказываться от нее.

Совет Европейского союза утвердил выводы о политике Восточного партнерства после 2020 года, подтвердив ее стратегическое значение, сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.

В своих выводах Совет приветствует «значительные достижения Восточного партнерства» и подтверждает свой «подход, основанный на стимулировании и условиях, как средство поощрения стран Восточного партнерства к продолжению реформ и наращиванию усилий в этом направлении».

«Совет подтверждает, что нынешняя политическая основа, включая «20 результатов к 2020 году», является действующей и приносит ощутимые результаты и пользу людям», – сказано в сообщении.

«Совет также подчеркивает важность будущего Восточного партнерства как более стратегической, амбициозной, гибкой и всеобъемлющей основы для сотрудничества, позволяющей участникам совместно решать общие и глобальные задачи в широком спектре областей, особенно в нынешней беспрецедентной ситуации, вызванной пандемией COVID-19», – сказано в сообщении.

Кроме, сто Совет ЕС ожидает проведение следующего саммита Восточного партнерства, чтобы результаты реализации политических целей поставленных на последнем саммите 2017 года.

«Совет с нетерпением ожидает следующего саммита Восточного партнерства, на котором, как ожидается, будут рассмотрены результаты, достигнутые со времени проведения последней встречи на высшем уровне в 2017 году, одобрены долгосрочные политические цели и намечены пути дальнейшего укрепления и углубления сотрудничества, а также будет дан мандат на подготовительную работу над следующим поколением результатов после 2020 года», – отметили в совете.

Представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» заявил, что решение Совета ЕС включают в себя такие ключевые сигналы для Украины, как поддержка ЕС европейских устремлений и европейского выбора, территориальной целостности и мирного урегулирования конфликтов, дальнейшую интеграцию с ЕС и доступ на внутренний рынок Евросоюза.

«В выводах ЕС признает стратегическую важность Восточного партнерства и призывает к его большим амбициям и гибкости. Это именно то, что в контактах с ЕС и его государствами-членами мы постоянно продвигаем вместе с другими ассоциированными партнерами – Грузией и Молдовой», – сказал посол.

«Закрепленная в выводах гибкость позволит нам развивать идею запуска дополнительного формата диалога ЕС с партнерами так называемого «Восточного партнерства Плюс», – отметил он.

Он выразил уверенность добавил, что выводы-2020 – «хорошая основа для будущего саммита Восточного партнерства, в ходе которого мы будем работать над усилением соответствующих политических и секторальных сигналов.

Напомним, что Восточное партнерство – это инициированная Польшей и Швецией программа, направленная на углубление и укрепление отношений ЕС с шестью восточными соседями: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.