Для украинцев нет ограничений на выезд за границу

МИД заявил об отсутствии дополнительных ограничений для выезда за границу. Закрыты пункты пропуска через границу для воздушного сообщения.

Действующим законодательством не установлены никакие дополнительные ограничения выезда граждан Украины за границу, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве, передает издание «РБК-Украина».

Таким образом в Министерстве прокомментировали заявление посольства Британии относительно якобы необходимости получения специального разрешения для выезда украинцев за границу.

«В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, правительство приняло решение о закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения», – заявили в ведомстве.

«В этом контексте МИД информировал иностранные дипломатические представительства в Украине относительно тех пунктов пропуска через государственную границу, которые временно не работают», – уточняют в сообщении.

В МИД подчеркнули, что никакой другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения специального разрешения на выезд украинцев, в том числе с видом на жительство в других странах, министерство не предоставляло.

«В условиях пандемии коронавируса МИД выполняет коммуникационную функцию между центральными органами исполнительной власти, которые осуществляют свои полномочия в сфере обеспечения перевозки пассажиров и охраны государственной границы, и иностранными дипломатическими представительствами в Украине», – добавили в МИД.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква опроверг слухи об отмене безвиза из-за пандемии.