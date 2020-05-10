У берегов Африки пираты похитили украинца

Пираты у берегов Экваториальной Гвинеи похитили с грузового судна двух членов экипажа, среди них украинец. Похищенных вывезли в неизвестном направлении.

На западе Африки у берегов Экваториальной Гвинеи пираты напали на судно под флагом Коморских островов и похитили двух членов экипажа, в их числе может быть гражданин Украины, сообщает портал «Dryad Global», специализирующийся на проблемах безопасности мореходства.

«Грузовое судно «Rio Mitong» было атаковано скоростной лодкой с неустановленным числом людей на борту. Преступники использовали лестницы для высадки на судно, в результате чего были похищены два члена экипажа – предположительно россиянин и украинец», – говорится в сообщении.

Остальные члены экипажа, по данным источника, находятся в безопасности.

Cargo vessel RIO MITONG attacked by single speedboat Offshore Malabo – Equatorial Guinea. Perpetrators used ladders to board resulting in the kidnap of 2 crew members believed to be Russian & Ukrainian. Remaining crew safe https://t.co/LFwpMMSdHq pic.twitter.com/ABd7v3Itn0 — Dryad Global (@GlobalDryad) May 9, 2020

Как передает «Укринформ», ближе к полудню директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев подтвердил информацию о похищении украинского моряка с грузового судна у берегов Экваториальной Гвинеи.

По его словам, украинца, который является членом экипажа судна, захватили и вывезли в неизвестном направлении в результате пиратского нападения.

Судовладельцем является бельгийская компания Smart S&P SA, оператор судна – ITS International Trade. Посольство Украины в Бельгии устанавливает с ними контакт для выяснения обстоятельств дела.

Кроме того, Посольство Украины в Сенегале, которое отвечает за Экваториальную Гвинею, и Посольство Украины в Нигерии, которое является ближайшим к месту происшествия дипломатическим учреждением, обратились в местные компетентные органы с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.

Напомним, в апреле у берегов Бенина пираты напали на судно «Tommi Ritscher» и захватили в плен украинского гражданина. В феврале у берегов Нигерии пираты захватили судно под флагом Либерии с украинцем среди членов экипажа.