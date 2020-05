У берегов Африки пираты похитили украинца

На западе Африки у берегов Экваториальной Гвинеи пираты напали на судно под флагом Коморских островов и похитили двух членов экипажа, в их числе может быть гражданин Украины, сообщает портал «Dryad Global», специализирующийся на проблемах безопасности мореходства.

«Грузовое судно «Rio Mitong» было атаковано скоростной лодкой с неустановленным числом людей на борту. Преступники использовали лестницы для высадки на судно, в результате чего были похищены два члена экипажа – предположительно россиянин и украинец», – говорится в сообщении.

Остальные члены экипажа, по данным источника, находятся в безопасности.

