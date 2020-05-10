Новости

У берегов Африки пираты похитили украинца

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90

Пираты у берегов Экваториальной Гвинеи похитили с грузового судна двух членов экипажа, среди них украинец. Похищенных вывезли в неизвестном направлении.

На западе Африки у берегов Экваториальной Гвинеи пираты напали на судно под флагом Коморских островов и похитили двух членов экипажа, в их числе может быть гражданин Украины, сообщает портал «Dryad Global», специализирующийся на проблемах безопасности мореходства.

«Грузовое судно «Rio Mitong» было атаковано скоростной лодкой с неустановленным числом людей на борту. Преступники использовали лестницы для высадки на судно, в результате чего были похищены два члена экипажа – предположительно россиянин и украинец», – говорится в сообщении.

Остальные члены экипажа, по данным источника, находятся в безопасности.

Как передает «Укринформ», ближе к полудню директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев подтвердил информацию о похищении украинского моряка с грузового судна у берегов Экваториальной Гвинеи.

Читайте также  Хотите понять, что происходит в Украине, выключите росТВ, – Цимбалюк

По его словам, украинца, который является членом экипажа судна, захватили и вывезли в неизвестном направлении в результате пиратского нападения.

Судовладельцем является бельгийская компания Smart S&P SA, оператор судна – ITS International Trade. Посольство Украины в Бельгии устанавливает с ними контакт для выяснения обстоятельств дела.

Кроме того, Посольство Украины в Сенегале, которое отвечает за Экваториальную Гвинею, и Посольство Украины в Нигерии, которое является ближайшим к месту происшествия дипломатическим учреждением, обратились в местные компетентные органы с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.

Напомним, в апреле у берегов Бенина пираты напали на судно «Tommi Ritscher» и захватили в плен украинского гражданина. В феврале у берегов Нигерии пираты захватили судно под флагом Либерии с украинцем среди членов экипажа.

Источник Dryad Global Укринформ

Тоже интересно
Новости

Для украинцев нет ограничений на выезд за границу

Новости

Как нынешний «слуга народа» румыном Дубинеску не стал

Новости

Денисову просят включить в переговоры по пленным

Новости

Билецкий побил бывших «азовцев» из-за Стерненко

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Для украинцев нет ограничений на выезд за границу

Как нынешний «слуга народа» румыном Дубинеску не стал

Денисову просят включить в переговоры по пленным

1 из 1 734