Российское судно строит «Северный поток – 2»

Российское судно-трубоукладчик прибыло в Германию для достройки «Северного потока – 2». Предыдущий подрядчик отказался работать из-за угрозы санкций.

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло в Германию для достройки газопровода «Северный поток – 2», сообщает свидетельствуют данные ресурса по отслеживанию местонахождения кораблей «Marine Traffic».

По данным другого аналогичного ресурса «Vesselfinder», вечером 8 мая судно зашло в немецкий порт Мукран, где расположен терминал «Северного потока».

Раньше укладкой труб «Северного потока – 2» занималась швейцарская компания Allseas. 21 декабря 2019 года она остановила работы из-за угрозы американских санкций, не достроив всего 160 километров.

Россия планирует достраивать «Северный поток» судном «Академик Черский».

«Газпром» купил собственный трубоукладчик в 2015 году, чтобы стать независимым от зарубежных подрядчиков и санкционных рисков при строительстве своих новых экспортных газопроводов. Судно пришло в Россию в 2017 году и с тех пор проходило модернизацию и дооснащение на Находкинском судоремонтном заводе.

Летом 2019 года «Академик Черский» был впервые использован «Газпромом» на объектах морского обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений возле Сахалина.

В России считают, что «Северный поток – 2» может быть достроен до конца 2020 года.