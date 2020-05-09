Как нынешний «слуга народа» румыном Дубинеску не стал

Издание «Слідство.інфо» выяснило, что Дубинский в 2017 году подал документы на румынское гражданство. Депутат утверждает, что у него нет другого паспорта.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в 2017 году (тогда он работал журналистом) подал документы на румынское гражданство, сообщило издание «Слідство.Інфо», в распоряжении которого оказались копии его паспортов, свидетельства о рождении и персональный номер, присвоенный Национальным агентством по вопросам гражданства Румынии.

Источники издания утверждают, что Дубинский воспользовался услугой одной из специализированных фирм в Черновцах. Там рассказали, что румынский паспорт можно оформить за 5-6 тысяч евро, даже не имея румынских предков.

Изданию неизвестно, завершил ли народный депутат процедуру получения гражданства.

В разговоре с журналистами «Слідство.Інфо» Дубинский отказался подтвердить подачу заявления на румынский паспорт, но позже публично заявил, что у него нет иностранного гражданства, хоть он и «имеет на это право».

Напомним, что накануне главреда «Слідство.Інфо» вызвали на допрос как свидетеля в рамках уголовного дела по ч.2 ст.163 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны переписки).

Оно может быть связано с запросом, который «Слідство.Інфо» направило Дубинскому в декабре 2019 года, о его встречах с фигурантами дела об импичменте американского президента Дональда Трампа.