Денисову просят включить в переговоры по пленным

Сенцов, Балух и Карпюк призвали Зеленского включить Денисову в переговорный процесс для освобождения политзаключенных из России.

Освобожденные политзаключенные Олег Сенцов, Николай Карпюк и Владимир Балух призвали президента Владимира Зеленского привлечь Уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову к переговорному процессу для освобождения пленных.Также к обращению присоединились Эдем Бекиров, Алексей Сизанович, Александр Кольченко и Евгений Панов, говорится на странице «Ukrainian Center for the Prevention of Torture» в Facebook.

Они предлагают Зеленскому привлечь Денисову «к переговорному процессу ради его усиления и скорейшего освобождения наших сограждан».

«Находясь в тюрьмах-страны агрессора, каждый из нас жил надеждой, что скоро окажется дома. Мы получали известия о том, что нас не забыли. Что нас и наши семьи не оставили наедине с проблемами», – говорится в заявлении.

Мы ощущали поддержку своего государства. Считаем, что благодаря усилиям президента Владимира Зеленского и Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой мы оказались на воле», – отмечается в заявлении.

Также отмечается, что освобожденные политзаключенные ценят работу Денисовой, поскольку с первый дней своей каденции она заботилась о них и их семьях, а также боролась всеми доступными средствами за их освобождение.

СЄНЦОВ, КАРПЮК, БАЛУХ та інші колишні в'язні просять залучити ОМБУДСМЕНА ДЕНІСОВУ до переговорного процесу про… Geplaatst door Ukrainian Center for the Prevention of Torture op Donderdag 7 mei 2020

Напомним, что семьи пленных украинцев в ОРДЛО обратились к президенту Владимиру Зеленскому с повторной просьбой включить Уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову в состав украинской делегации Трехсторонней контактной группы.