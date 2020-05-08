Билецкий побил бывших «азовцев» из-за Стерненко

По словам адвоката Найем от избитых требовали информацию о том, кто заказал медийную поддержку Стерненко. Найем так же задал вопрос Зеленскому.
Бывших добровольцев «Азова» Назария Кравченко и Сергея Филимонова избили побратимы включая основателя «Азова» и лидера «Нацкорпуса» Андрея Билецкого. Ветеран «Азова» Назарий Кравченко сообщил об этом на своей странице в Facebook.
Вечером 7 мая Кравченко и Филимонов были приглашены на беседу с Билецким, но вместо разговора их избили.
По утверждению Кравченко, это произошло из-за поддержки одесского активиста Сергея Стерненко, против которого открыто производство за убийство при защите от нападения.
Кравченко фотографиями указал на четверых человек.
«Вчера вечером с Сергеем Филимоновым были приглашены на беседу с Андреем Билецким. Но, как оказалось, беседа бывших побратимов и не планировалась, потому что нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергея Стерненко. Главными аргументами были удары в голову и допросы», – пишет Кравченко.
Вчора увечорі з Serhii Filimonov були запрошені на бесіду з Андрієм Білецьким. Але, як виявилось, бесіда колишніх…
Geplaatst door Назарій Кравченко op Vrijdag 8 mei 2020
«Спасибо всем побратимам за их время и вдохновение в попытках убедить меня, но хочу заявить, что буду и дальше поддерживать Сергея. Своих не бросают», – подчеркнул он.
Получить комментарий Белецкого по этому поводу «Украинской Правде» пока не удалось.
Кроме того о данном инциденте написал на своей странице в Facebook адвокат Маси Найем.
«Избили Назария Кравченко и Сергея Филимонова. Произошло это на встрече, на которую они были приглашены для беседы с Андреем Билецким. Встречи фактически не было. Их били. В том числе и сам Андрей», – пишет Найем.
Он раскрывает в своем сообщение некоторые подробности произошедшего инцидента.
«Требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку Сергея Стерненко. Ну что ж… благодарим за очень тонкий намек…», – отмечает Найем.
Побили Назарій Кравченко та Serhii Filimonov. Сталось це на зустрічі, на якій вони були запрошені для бесіди із Андрієм…
Geplaatst door Masi Nayyem op Vrijdag 8 mei 2020
«И вопрос к Офису президента Украины: а это уже та справедливость, о которой говорил Зеленский? Или еще ждать?», – подчеркивает адвокат.
Сергей Филимонов – доброволец полка «Азов», бывший руководитель «Гражданского корпуса Азов» в Киеве и бывший руководитель киевской ячейки партии «Национальный корпус».
Назарий Кравченко – один из основателей «Гражданского корпуса Азов», первый заместитель главы политической партии «Национальный корпус».
Андрей Белецкий – основатель и экс-командир полка «Азов», лидер партии «Национальный корпус». Он был народным депутатом в Верховной Раде 8 созыва.