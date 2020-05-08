Билецкий побил бывших «азовцев» из-за Стерненко

По словам адвоката Найем от избитых требовали информацию о том, кто заказал медийную поддержку Стерненко. Найем так же задал вопрос Зеленскому.

Бывших добровольцев «Азова» Назария Кравченко и Сергея Филимонова избили побратимы включая основателя «Азова» и лидера «Нацкорпуса» Андрея Билецкого. Ветеран «Азова» Назарий Кравченко сообщил об этом на своей странице в Facebook.

Вечером 7 мая Кравченко и Филимонов были приглашены на беседу с Билецким, но вместо разговора их избили.

По утверждению Кравченко, это произошло из-за поддержки одесского активиста Сергея Стерненко, против которого открыто производство за убийство при защите от нападения.

Кравченко фотографиями указал на четверых человек.

Опубликованные Назарием Кравченко фотографии. Опубликованные Назарием Кравченко фотографии. Опубликованные Назарием Кравченко фотографии. Опубликованные Назарием Кравченко фотографии. Пред 1 из 4 След

«Вчера вечером с Сергеем Филимоновым были приглашены на беседу с Андреем Билецким. Но, как оказалось, беседа бывших побратимов и не планировалась, потому что нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергея Стерненко. Главными аргументами были удары в голову и допросы», – пишет Кравченко.

Вчора увечорі з Serhii Filimonov були запрошені на бесіду з Андрієм Білецьким. Але, як виявилось, бесіда колишніх… Geplaatst door Назарій Кравченко op Vrijdag 8 mei 2020

«Спасибо всем побратимам за их время и вдохновение в попытках убедить меня, но хочу заявить, что буду и дальше поддерживать Сергея. Своих не бросают», – подчеркнул он.

Получить комментарий Белецкого по этому поводу «Украинской Правде» пока не удалось.

Кроме того о данном инциденте написал на своей странице в Facebook адвокат Маси Найем.

«Избили Назария Кравченко и Сергея Филимонова. Произошло это на встрече, на которую они были приглашены для беседы с Андреем Билецким. Встречи фактически не было. Их били. В том числе и сам Андрей», – пишет Найем.

Он раскрывает в своем сообщение некоторые подробности произошедшего инцидента.

«Требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку Сергея Стерненко. Ну что ж… благодарим за очень тонкий намек…», – отмечает Найем.

Побили Назарій Кравченко та Serhii Filimonov. Сталось це на зустрічі, на якій вони були запрошені для бесіди із Андрієм… Geplaatst door Masi Nayyem op Vrijdag 8 mei 2020

«И вопрос к Офису президента Украины: а это уже та справедливость, о которой говорил Зеленский? Или еще ждать?», – подчеркивает адвокат.

Сергей Филимонов – доброволец полка «Азов», бывший руководитель «Гражданского корпуса Азов» в Киеве и бывший руководитель киевской ячейки партии «Национальный корпус».

Назарий Кравченко – один из основателей «Гражданского корпуса Азов», первый заместитель главы политической партии «Национальный корпус».

Андрей Белецкий – основатель и экс-командир полка «Азов», лидер партии «Национальный корпус». Он был народным депутатом в Верховной Раде 8 созыва.