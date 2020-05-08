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Несмотря на коронавирус в Беларуси назначили выборы

В Беларуси, несмотря на пандемию коронавируса назначена дата новых президентских выборов. Лукашенко бессменно руководит страной с 1994 года.

Палата представителей Национального собрания Беларусь 8 мая назначила президентские выборы в стране на 9 августа 2020 года. Президентский срок главы Беларуси Александра Лукашенко истекает осенью этого года, сообщает «Радио Свобода»

С предложением соответствующей даты, чтобы выборы прошли не позднее, чем за два месяца до окончания нынешнего срока Александра Лукашенко выступила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ярмошина. Большинство депутатов поддержали дату 9 августа.

Ранее руководство ЦИК отклонило предложения правозащитников по дистанционного проведения президентских выборов из-за эпидемии COVID-19, заявив, что «нет времени на принятие этих мер».

Сам Лукашенко 4 мая заявил, что президентские выборы состоятся «своевременно, согласно конституции, до 30 августа». Он также повторил свои предыдущие заявления, что будет баллотироваться на новый срок.

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Кроме того, президент Беларуси заявил, что хотел бы показать минский парад Победы на 9 мая по российскому телевидению.

Напомним, что Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года, сейчас идет его пятый президентский срок.

Беларусь отменила ограничения на сроки президентства в референдуме в 2004 году.

Источник Радио Свобода

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