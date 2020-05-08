Несмотря на коронавирус в Беларуси назначили выборы

В Беларуси, несмотря на пандемию коронавируса назначена дата новых президентских выборов. Лукашенко бессменно руководит страной с 1994 года.

Палата представителей Национального собрания Беларусь 8 мая назначила президентские выборы в стране на 9 августа 2020 года. Президентский срок главы Беларуси Александра Лукашенко истекает осенью этого года, сообщает «Радио Свобода»

С предложением соответствующей даты, чтобы выборы прошли не позднее, чем за два месяца до окончания нынешнего срока Александра Лукашенко выступила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ярмошина. Большинство депутатов поддержали дату 9 августа.

Ранее руководство ЦИК отклонило предложения правозащитников по дистанционного проведения президентских выборов из-за эпидемии COVID-19, заявив, что «нет времени на принятие этих мер».

Сам Лукашенко 4 мая заявил, что президентские выборы состоятся «своевременно, согласно конституции, до 30 августа». Он также повторил свои предыдущие заявления, что будет баллотироваться на новый срок.

Кроме того, президент Беларуси заявил, что хотел бы показать минский парад Победы на 9 мая по российскому телевидению.

Напомним, что Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года, сейчас идет его пятый президентский срок.

Беларусь отменила ограничения на сроки президентства в референдуме в 2004 году.