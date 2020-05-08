Из-за Саакашвили Грузия отозвало посла из Украины

Грузия вызывает для консультаций посла в Украине из-за назначения Саакашвили главой Исполкома реформ. Дипломатические отношения пока разрывать не будут.

Грузия вызывает своего посла из Украины для консультаций в связи с назначением Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, сообщил глава грузинского МИД Давид Залкалиани, пишет «Интерфакс-Украина».

«Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом», – сказал Залкалиани.

Глава МИД Грузии отметил, что, несмотря на это решение украинской стороны, «Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства».

Ситуацию с назначением Саакашвили и отзывом посла Грузии прокомментировал в эксклюзивном интервью «Левому Берегу» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По словам Кулебы, Михаил Саакашвили – гражданин Украины, и ни одно государство мира не может указывать, куда его можно назначать, а куда нельзя.

Он отметил, что официальный Киев попытается сохранить стратегические отношения с Грузией даже в том случае, если та предпримет резкие шаги в адрес Украины.

«При всей харизматичности Михаила Николозовича он является гражданином Украины, который и раньше занимал здесь государственные должности. Поэтому я буду со своей стороны прикладывать все усилия для того, чтобы наши отношения с Грузией оставались по-настоящему дружественными и стратегическими», – сказал Кулеба.

«Если же со стороны наших грузинских партнеров будут какие-то резкие шаги, что ж, переживем, а затем будем восстанавливать все утраченное», – подчеркнул он.

Глава внешнеполитического ведомства Украины рассказал о своём предыдущем телефонном разговоре с грузинским коллегой. По словам Кулебы, это была спокойная и состоятельная беседа.

«Мы разговаривали с министром иностранных дел Грузии. Это был очень спокойный, взвешенный разговор; он мне объяснил позицию своего правительства… Мы же исходим из очень простых тезисов. Первый из них – отношения между Украиной и Грузией настолько особенны, что они не могут становиться заложником судьбы одного человека», – сказал министр.

«Второй – мы понимаем внутриполитический контекст в Грузии и в него не вмешиваемся, но для нас господин Саакашвили является гражданином Украины. И ни одно государство мира не может нам указывать, куда назначать или не назначать нашего гражданина», – уточнил он.

Напомним, что 22 апреля Сааакашвили заявил, что президент Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам.

Информацию о возможном назначении подтвердили тогда «Левому Берегу» несколько источников во власти. Во внутренних дискуссиях «Слуг народа» особо подчеркивалось, что инициатива представления Саакашвили исходила от Банковой.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил, что предложение пригласить Саакашвили в Кабмин возникло на одном из совещаний с президентом.

24 апреля замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что в этот день Рада не будет рассматривать назначение Саакашвили.

В «Слуге народа» также сообщили, что у фракции нет необходимых для его назначения 226 голосов, и «нет даже 220».

В то же время отмечалось, что Саакашвили могут назначить и.о. и без голосования парламента, – по решению правительства.

30 апреля глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что для Саакашвили нашли другой формат работы во власти, однако конкретной должности он не назвал.

7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета по реформам.

Об этом говорится в указе №169/2020 «Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ», который глава государства подписал 7 мая.

Саакашвили дважды был президентом Грузии – с 2004 по 2007 и с 2008 по 2013 годы. На родине его обвиняют в превышении полномочий и растрате бюджетных средств. Саакашвили все обвинения в свой адрес отвергает.

После прихода Петра Порошенко к власти Саакашвили был в 2015-2016 годах главой Одесской ОГА. Впоследствии Порошенко лишил его украинского гражданства, а в 2018 году Саакашвили выдворили из Украины. До 2021 года ему был запрещен въезд на территорию страны.

Зеленский после вступления в должность президента вернул Саакашвили гражданство.